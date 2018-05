Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Neurja so povzročala motnje z dobavo elektrike in uničevala domove. Foto: EPA Sorodne novice Neurje pri znamenitem Tadž Mahalu uničilo dva minareta Dodaj v

Na severu Indije v peščenih viharjih umrlo okoli 100 ljudi

Peščeni viharji so pogosti

3. maj 2018 ob 13:09

New Delhi - MMC RTV SLO

V severnih indijskih državah Utar Pradeš in Radžastan je v silovitih peščenih neurjih umrlo najmanj 95 ljudi, številni so ranjeni. Neurja so povzročala motnje z dobavo elektrike in uničevala domove.

Poginila je tudi živina, veter pa je ruval drevesa. Kot poroča BBC, so številni ljudje umrli, ko so se, medtem ko so spali, porušili njihovi domovi, potem ko so jih zadele strele.

V Utar Pradešu je umrlo 64 ljudi, 43 v okrožju Agra, kjer je znameniti Tadž Mahal. Število žrtev bi se lahko tudi povečalo, opozarjajo oblasti. Ljudje so umrli tudi zaradi podrtih dreves ali zidov.

Poškodovana so bila tudi tri okrožja v sosednjem Radžastanu, kjer je umrlo najmanj 31 ljudi. V okrožju Alvar so šole zaprte. Regionalna vlada je sporočila, da bodo družine umrlih prejele po 400.000 rupij (5.000 evrov) odškodnine.

Peščeni viharji so v tem delu Indije med poletjem običajni, tako veliko žrtev pa je nenavadno. Hud vihar je bil tudi 11. aprila, ko je umrlo 19 ljudi, tokrat pa se je zgodil sredi noči, zato je ljudi presenetil in se niso mogli pravočasno rešiti iz podirajočih se domov.

