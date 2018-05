Najmanj 15 mrtvih in več kot 40 ranjenih v napadih na vzhodu Afganistana

Nasilje se pred oktobrskimi volitvami stopnjuje

13. maj 2018 ob 20:41

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na vzhodu Afganistana so skrajneži izvedli več napadov, v katerih je umrlo najmanj 15 ljudi, ranjenih je 42, vdrli pa so tudi v vladni urad v Džalalabadu. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Afganistanske varnostne sile so se več ur borile s skupino skrajnežev, ki so napadli vladno poslopje, potem ko je v njihovih koordiniranih napadih umrlo 15 ljudi, med njimi en otrok, ranjenih pa je več kot 40, Reuters navaja tamkajšnje vladne uradnike.

Najprej je avtomobil bomba odjeknil na vhodu finančnega urada, potem pa je skupina okoli šestih oboroženih skrajnežev vdrla v poslopje. Odjeknilo je več streljanj in eksplozij, spopadi med vladnimi varnostnimi silami in skrajneži pa so trajali več ur. Napad se je zgodil na območju, kjer je veliko vladnih poslopij, med njimi tudi dekliška šola z okoli 1.000 učenkami.

Podoben napad se je v Džalalabadu, prestolnici nemirne province Nangarhar, ki meji na Pakistan, zgodil že januarja letos, ko so napadalci napadli prostore humanitarne organizacije Save the Children. Takrat je umrlo najmanj pet ljudi, ranjenih je bilo 25. Odgovornost za napad je takrat prevzela Islamska država.

Nekateri predeli province veljajo za utrdbo skrajne skupine Islamska država, na območju pa so dejavni tudi talibani. Gre za zadnji napad v nizu nasilja, ki je v zadnjem času prizadelo Afganistan. Skrajne skupine namreč stopnjujejo svoje napade, afganistanske sile pa ob podpori ZDA krepijo tako letalske kot kopenske ofenzive. Talibani zavračajo poziv predsednika države Ašrafa Ganija k mirovnim pogovorom, s katerimi bi končali 16 let trajajoč konflikt.

Napadi po državi se pred oktobrskimi volitvami, ki veljajo za velik preizkus za vlado, stopnjujejo: v zadnjih tednih je bilo v registracijskih centrih za volivce ubitih več deset ljudi, zaradi česar se povečuje bojazen, da bodo volivci v strahu ostali doma in se volitev ne bodo udeležili.

