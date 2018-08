Policisti sredi intervjuja odpeljali kitajskega oporečnika

Nasprotoval je že Mao Cetungu

3. avgust 2018 ob 16:33

Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"Imam svobodo govora." To so bile zadnje besede kitajskega oporečnika Suna Venguanga med televizijskim intervjujem v živo, potem ko je policija vdrla v njegovo stanovanje in ga odpeljala neznano kam.

84-letni Sun je upokojeni akademik in dolgoletni glasni kritik kitajske vlade. Prejšnji mesec je predsedniku države Ši Džinpingu poslal odprto pismo, v katerem je kritiziral kitajsko politiko vlaganja denarja v Afriko, saj je prepričan, da bi se Peking moral osredotočiti na domače naložbe, piše BBC. V sredo je v živo prek telefona sodeloval v kitajsko govoreči oddaji televizijske mreže Voice of Amerika (VOA), ki jo financira ameriška vlada. Govoril je prav o politiki Pekinga do Afrike, ko so v njegov dom v Džinanu vdrli varnostni organi.

"Kaj vendar počnete?"

"Policija je znova prišla zmotit, sedem, osem jih je," je dejal Sun. Nato pa policiste vprašal: "Ali se motim, kar govorim? Ljudje na Kitajskem so revni. Ne mečimo našega denarja v Afriko." Policistom je razburjen dejal, da je nezakonito, da pridejo v njegov dom. "Kaj vendar počnete? Nezakonito ste vstopili v moj dom! Imam svobodo govora," ga je še bilo slišati, nato pa je bila telefonska zveza prekinjena.

Sun, upokojeni profesor z univerze Šandong, je eden najstarejših kritikov oblasti na Kitajskem, oblasti ga redno nadzorujejo. Med drugim je podprl prodemokratični manifest Listina 08, katerega soavtor je umrli oporečnik in Nobelov nagrajenec Lju Šjaobo. Večkrat je bil po nekaj let zaprt, saj je bil tudi glasen kritik nekdanjega komunističnega voditelja Maa Cetunga. Oblasti mu ne želijo izdati potnega lista, zato države ne more zapustiti.

Mediji so po incidentu znova skušali stopiti v stik s Sunom, da bi izvedeli, kje je, a neuspešno. Človekoljubna organizacija Human Rights Watch je opozorila, da se Sun spopada z "dnevno realnostjo" vseh kitajskih borcev za človekove pravice. "Policisti lahko kadar koli vstopijo v njihov dom in jih odpeljejo na postajo. Lahko jih zaslišujejo, priprejo ali mučijo samo zato, ker nasprotujejo oblastem ali govorijo s tujimi mediji," je dejala članica organizacije Maya Wang.

Prekinjeni telefonski intervju s Sunom lahko poslušate spodaj (v kitajskem jeziku):

A. P. J.