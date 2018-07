Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policisti so prizorišče eksplozije zavarovali. Foto: Reuters Dodaj v

Pred ameriškim veleposlaništvom v Pekingu odjeknila manjša eksplozija

Neka ženska se je skušala zažgati

26. julij 2018 ob 09:28

Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pred ameriškim veleposlaništvom v Pekingu je odjeknila eksplozija. Sprožila se je manjša bomba, ki je poškodovala 26-letnega osumljenca.

Na videoposnetkih je videti dim, razbitine in ljudi, ki so se zbrali pred stavbo. Kitajska policija je sprva zaprla širše območje okoli veleposlaništva, a so nekatere zapore že umaknili. Eksplozija je odjeknila okoli 13.30 po lokalnem času (okoli 7.30 po srednjeevropskem času).

Ameriško veleposlaništvo je v izjavi za javnost sporočilo, da je eksplodirala bomba in da je posredovala policija, drugih informacij pa niso navedli. Policisti so sporočili, da si je osumljenec ob sprožitvi naprave lažje poškodoval roko, drugih žrtev ali ranjenih pa ni bilo.

Pred tem so nekateri kitajski mediji poročali, da je policija izpred zgradbe odstranila neko žensko, ki se je polila z bencinom in se skušala zažgati. Za zdaj ni znano, ali sta incidenta povezana.

Območje, kjer je odjeknila manjša eksplozija, se nahaja na obrobju kitajske prestolnice, tu pa domujejo številna veleposlaništva.

