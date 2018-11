Predsednik Gani med krvavim nasiljem predstavil mirovne načrte za Afganistan

28. november 2018 ob 20:01

Ženeva,Kabul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je predstavil načrte za sklenitev premirja s talibani, ki so kmalu zatem izvedli smrtonosni napad v odgovor na torkov napad Nata, v katerem so umrli civilisti.

Gani je v Ženevi na konferenci Združenih narodov predstavil temelje mirovnega sporazuma, ki bi ga sklenili postopoma in v njem zagotovili tudi pravice žensk. Predstavil je 12-člansko pogajalsko ekipo, v katero so vključene ženske, vodil pa jo bo vodja kabineta predsednika Abdul Salam Rahimi.

Mirovni proces naj bi trajal najmanj pet let, v tem času bi se po Ganijevih pričakovanjih na domove in v domovino vrnilo okoli štiri milijone Afganistancev, ki so zbežali pred nasiljem v državi.

Talibane je predsednik posvaril pred ohranjanjem stikov s teroristično mrežo Al Kaida. Predstavniki talibanov so pred kratkim sporočili, da se bodo oddaljili od Al Kaide. Do zdaj so zavračali neposredne pogovore z afganistansko vlado, so pa v preteklih mesecih večkrat spregovorili s predstavniki ZDA in Katarja.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres se konference ni udeležil, a je prek svojega odposlanca pozval, da je treba zagrabiti redko priložnost k neposrednim mirovnim pogovorom med afganistansko vlado in talibani.

Talibani napadli poslopje varnostnih sil v Kabulu

Ti so medtem prevzeli odgovornost za nov krvav napad na obrobju prestolnice Kabul. Avtomobil bomba je zapeljal v oporišče britanskih zasebnih varnostnih sil G4S, enega največjih varnostnih podjetij, katerega pogodbeniki v Kabulu varujejo britansko veleposlaništvo.

Nato so poslopje napadli oboroženci, s katerimi so se po navedbah notranjega ministrstva spopadle varnostne sile.

Tiskovni predstavnik zdravstvenega ministrstva je potrdil, da je umrlo najmanj 10 ljudi, še najmanj 19 je ranjenih.

Natove sile ubile 30 civilistov

Talibani so sporočili, da gre za povračilo za smrtne žrtve v napadih v južnih pokrajinah Helmand in Kandahar. V torek zvečer so namreč letalske sile Nata pod vodstvom ZDA napadle območje spopadov med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani, pri čemer pa je bilo ubitih 30 civilistov. Vsi so bili člani iste družine, preživel je le en človek.

Natova misija Odločna podpora je sporočila, da preiskujejo okoliščine. Kot so sporočili, so njihova letala izvedla napad, ko so v okrožju Garmsir potekali boji med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani. Afganistanci so zaprosili za podporo iz zraka, ker so uporniki pripeljali težko orožje in se umaknili v bližnjo utrdbo.

Po napadu je bilo iz utrdbe slišati sekundarne eksplozije. Po ocenah Nata je šlo za tam shranjeno razstrelivo. Sile na terenu niso vedele, da so v utrdbi ali njeni okolici tudi civilisti, vedele so samo, da talibani zgradbo uporabljajo kot bojni položaj, so navedli v Natovi misiji. Ob tem so opozorili, da talibani še naprej uporabljajo civiliste, zlasti otroke, za živi ščit.

Prav tako v torek so bili pri mestu Ghazni ubiti trije ameriški vojaki.

Pretekli teden je v napadu samomorilskega napadalca na dvorano v Kabulu, v kateri so se sestajali verski voditelji, umrlo več kot 50 ljudi.

J. R.