Preiskovalci: Strmoglavljeno letalo ni bilo ustrezno za letenje

Težave že na poletih pred usodnim

28. november 2018 ob 09:19

Džakarta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Letalo letalske družbe Lion Air s 189 ljudmi na krovu, ki je konec oktobra strmoglavilo v morje, ni bilo tehnično brezhibno in ni bilo ustrezno za letenje. Letalo je imelo težave že dan pred usodno nesrečo in bi moralo biti prizemljeno.

Takšne so ugotovitve indonezijskega odbora za varnost v prometu. Tehnične težave je imelo letalo Boeing 737 max že na poletu iz Denpasaraja na Baliju v Džakarto, pa tudi na poletih predtem, je v poročilu zapisal odbor, pri čemer je dodal, da na podlagi doslej zbranih podatkov ne more podati natančnega vzroka nesreče.

"Pilot je imel med poletom tehnične težave, a se je odločil, da nadaljuje letenje," je glede poleta iz Denpasarja v Džakarto dan pred usodno nesrečo dejal Nurcahyo Utomo, vodja državnega varnostnega odbora za promet. V poročilu je tudi zapisano, da so v odzivu na več težav na letalu izvedli različna vzdrževalna dela, vsa pred zadnjima dvema poletoma. "Po našem mnenju letalo ni bilo več zaupanja vredno in ne bi smelo več leteti," je še dejal Utomo.

Poročilo tudi nakazuje, da je imel pilot težave z novo programsko opremo, ki lahko samodejno prestavlja višinsko krmilo letala. Piloti naj bi to z drugim stikalom lahko izključili, a se to očitno pri ponesrečenem letalu ni zgodilo. Kot je dejal Utomo, delovanje sistema ni bilo predstavljeno v priročniku za pilote. "Ne vemo še, ali je sistem samodejnega predstavljanja vplival na nesrečo," je dejal Utomo in dodal, da je še prezgodaj, da bi to potrdili.

Družbo Lion Air so tudi pozvali k izboljšanju varnostne kulture in izboljšanju dokumentacije glede vzdrževalnih del na njihovih letalih.

Letalo Lion Aira se je 29. oktobra le 13 minut po vzletu zrušilo, nesreče ni preživel nihče od 189 potnikov in članov posadke. Pilot poleta JT610, ki je bil namenjen v eno uro oddaljeni Pangkal Pinang, naj bi zaprosil, da se vrne na letališče v Džakarto. Približno 15 kilometrov od obale je letalo padlo v morje.

K. T.