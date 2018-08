Premium petek, sijoči ponedeljek - kako Japonce spraviti iz službe?

Karoši pomeni smrt zaradi pretiranega dela

Japonska vlada se na vse pretege trudi, da bi pregovorno marljive zaposlene prej spravila iz služb. Predlog o krajšem petkovem delavniku ni obrodil sadov, zato bodo zdaj poskusili še s ponudbo, da bi delavci ob ponedeljkih v službo lahko prišli šele po kosilu.

Japonci poznajo izraz za smrt zaradi pretiranega dela – karoši. Delovno aktivni so v službah po ves dan, zaradi tega pa družine malo časa preživijo skupaj, rodnost pa že vrsto let upada. Vlada v Tokiu zato poskuša z več predlogi marljive delavce zvabiti stran od računalnikov, stolov in miz, s tem pa tudi izboljšati ravnovesje med kariero in prostim časom, piše Telegraph.

Lani je vlada tako uvedla shemo "premium petek", s katero je podjetja prosila, naj svoje zaposlene pozovejo, da vsak zadnji petek v mesecu delo končajo nekaj ur prej kot običajno in to "darilo" izkoristijo za preživljanje časa z družino in prijatelji. Za to idejo je bila sicer poleg zmanjševanja stresa na delovnem mestu tudi pričakovanje ekonomskega dobička – oblasti so domnevale, da bodo Japonci petek popoldne izkoristili za nakupovanje in druženje, od tega pa bi imelo veliko tudi domače gospodarstvo.

V službo lahko pridejo šele po kosilu

Ni jim uspelo, saj je po podatkih japonskega ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo "premium petek" izkoristilo le 11,2 odstotka zaposlenih, čeprav so ga podjetja ponudila 89 odstotkom uslužbencev. Tako je ministrstvo prišlo na novo idejo, ki jo je poimenovalo "sijoči ponedeljek".

Podjetja bodo pozvali, da spodbudijo zaposlene, da si en ponedeljek na mesec privoščijo podaljšani vikend in v službo pridejo šele po kosilu. Novost so pilotno uvedli 23. julija in bili zadovoljni z izidom, saj je v ponedeljek pozneje prišla v službo kar tretjina zaposlenih, kar je za Japonce odličen izkupiček.

