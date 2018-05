Samomorilske napade na cerkve v Indoneziji naj bi izvedla ena družina

Porast islamističnih napadov

13. maj 2018 ob 09:45,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 13:14

Džakarta - MMC RTV SLO

V drugem največjem indonezijskem mestu Surabaja so samomorilski napadalci napadli tri cerkve, pri čemer so ubili najmanj 11 ljudi. Okoli 40 ljudi je ranjenih. Napade je izvedla ena družina, je sporočila policija.

Napadi so se zgodili v razmiku le nekaj minut. Oblasti pravijo, da so preprečile napad na četrto cerkev. Kot poroča BBC, je policija sporočila, da so napade izvedli pripadniki ene družine. V eni cerkvi so se razstrelili mati in dva otroka, v drugih dveh pa so se razstrelili oče in trije sinovi, je dejal policijski načelnik Tito Karnavian.

Obveščevalna služba je sicer pred tem sporočila, da je napade najverjetneje izvedla skupina Džema Anšarut Daula, ki jo je navdihnila t. i. Islamska država. IS je medtem prevzel odgovornost za napade.

Indonezija je pretežno muslimanska država z največ muslimani na svetu, v zadnjih mesecih pa je prišlo do porasta oboroženih islamističnih dejavnosti.

Ta mesec so se varnostne sile 36 ur spopadale z islamističnimi zaporniki v strogo varovanem zaporu na obrobju Džakarte.

Leta 2002 sta v bombnih napadih na otoku Baliju umrla 202 človeka, kar je najhujši napad v Indoneziji, po katerem so oblasti začele zatirati skrajne skupine. V zadnjih letih pa je bilo več napadov, za katere je odgovornost prevzel IS.

Januarja leta 2016 so bili v nizu eksplozij in streljanju v središču Džakarte ubiti štirje civilisti in štirje napadalci, februarja letos pa je bilo več ljudi ranjenih v napadu z mečem v cerkvi v Slemanu. Policija je sporočila, da se je napadalec pred tem želel pridružiti IS-ju v Siriji.

B. V.