Samomorilski napadalec v Afganistanu ubil tri vojake zveze Nata

V Afganistanu je 16.000 vojakov Nata

5. avgust 2018 ob 13:14

Kabul - MMC RTV SLO, STA

V samomorilskem napadu v pokrajini Parvan na vzhodu Afganistana so bili ubiti trije vojaki misije Nata v Afganistanu, še trije vojaki so ranjeni. Odgovornost so prevzeli talibani.

Kot so sporočili iz urada guvernerja pokrajine, je eksplozija, ki jo je povzročil samomorilski napadalec, odjeknila okoli 6. ure zjutraj po krajevnem času v mestu Čarikar.

V napadu so bili ubiti trije člani misije zveze Nato v Afganistanu Odločna podpora, ki so bili na skupnem obhodu z afganistanskimi silami, so sporočili iz misije. V izjavi niso navedena državljanstva umrlih.

Ranjeni pa so bili ameriški član misije in dva afganistanska vojaka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nato je še dodal, da je bil prejšnji mesec v "navideznemu notranjemu napadu" na jugu Afganistana ubit ameriški vojak, še dva pa sta bila ranjena.

Vojaško misijo končali leta 2014, a Nato ostaja

Nato je pod vodstvom ZDA leta 2014 končal svojo vojaško misijo v Afganistanu in iz te države odpoklical večino svojih enot. V državi pa je za urjenje afganistanskih vojakov in sodelovanje v protiterorističnih operacijah 16.000 vojakov misije Odločna podpora.

B. V.