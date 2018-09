Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kitajski predsednik Ši Džinping (desno) je v Veliki dvorani ljudstva v Pekingu takole sprejel predsednika Džibutija Ismaila Omarja Guelleha. Kitajska je v Džibutiju lani odprla pomorsko bazo. Foto: Reuters Sorodne novice Ši Džinping v Afriki postavlja nove mejnike gospodarskega sodelovanja Dodaj v

Ši Džinping bo odprl denarnico: Afriki ponudil še 60 milijard dolarjev

Kitajska se ne namerava vmešavati v notranje zadeve držav

3. september 2018 ob 13:32

Peking - MMC RTV SLO, STA

V Pekingu se je začel vrh o sodelovanju med Kitajsko in Afriko, ki se ga udeležuje več kot 30 voditeljev afriških držav. Kitajski predsednik Ši Džinping je v uvodnem nagovoru Afriki ponudil za 60 milijard dolarjev pomoči, naložb in finančnih spodbud.

Peking bo afriškim državam v razvoju oprostil plačilo dolgov, je dejal Ši in napovedal vrsto projektov in partnerskih programov na področju trgovine, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Kot je dodal, Kitajska svojih naložb v Afriki ne veže politično in se ne vmešava v notranje zadeve afriških držav.

Kitajci v Afriki gradijo železniške povezave, ceste, bolnišnice ...

Ši je tudi na prejšnjem vrhu Kitajska-Afrika, ki je potekal leta 2015 v Johannesburgu, napovedal 60 milijard dolarjev posojil in naložb v afriško celino v treh letih. Kitajski veleprojekti so tako že začeli spreminjati podobo celine. V Keniji, Nigeriji, Etiopiji, Tanzaniji, Angoli in Maroku so Kitajci zgradili pomembne železniške povezave, tisoče kilometrov cest, bolnišnice in vladna poslopja.

Kritiki: Projekti Pekinga ustvarjajo dolžniško past

Mnogi afriški voditelji pozdravljajo vlogo Pekinga, ki ga vidijo kot alternativo ZDA in Evrope, ugotavljajo nekateri analitiki. Kritiki pa opozarjajo, da projekti, ki jih financira Peking, ustvarjajo dolžniško past in izkoriščajo afriško delovno silo. Predsednik Južnoafriške republike Cyril Ramaphosa je izrazil obžalovanje zaradi kritik kitajske razvojne pomoči Afriki in zavrnil stališče, da kitajska pomoč pomeni novo obliko kolonializma. Kot je dejal, "srečanje zavrača stališče, da se v Afriki dogaja nov kolonializem".

Kitajska lani odprla pomorsko bazo v Džibutiju

Ob stopnjevanju trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA skuša Peking okrepiti trgovino z drugimi deli sveta. Peking se tudi pospešeno usmerja k afriškim državam zaradi varnostnih interesov. Lani je tako Kitajska odprla prvo pomorsko oporišče v Džibutiju na Afriškem rogu, od koder podpira svoje mirovne operacije v okviru ZN. Obenem pa skuša Peking tudi okrepiti prodajo orožja afriškim državam.

Afrika za Kitajsko postaja vse pomembnejši trg, v katerega močno vlaga. Lani je trgovina Kitajske s "črno celino" dosegla okoli 170 milijard dolarjev, kar je več od ZDA in Francije.

A. V.