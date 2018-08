Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kolesa ubitih kolesarjev ob cesti. Foto: AP Sprva so predvidevali, da gre za prometno nesrečo. Foto: AP Sorodne novice V Tadžikistanu v oboroženem napadu ubili štiri turiste Dodaj v

Tadžikistan po umoru kolesarjev napovedal policijo za turiste

Odgovornost prevzela t. i. Islamska država

1. avgust 2018 ob 19:33,

zadnji poseg: 1. avgust 2018 ob 19:40

Dušanbe - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Tadžikistana Emomali Rakmon je po oboroženem napadu na skupino turistov, v katerem so v nedeljo umrli štirje ljudje, napovedal posebno policijo za varnost turistov.

Policija bo pristojna za varovanje javnega reda in varnost ter spremstvo turistov, poleg tega pa bo tudi "preprečevala kriminal", poročajo tamkajšnji mediji.

Oblasti so ukrep napovedale po napadu na skupino sedmih kolesarjev, ki so bili na turi po priljubljeni 2000 kilometrov dolgi kolesarski poti v bližini meje z Afganistanom.

Napadalci so kolesarje najprej zbili z avtomobilom, nato pa jih napadli z noži in strelnim orožjem. Pri tem so ubili Švicarja, Nizozemca in dva Američana. Še dva kolesarja iz Švice in Nizozemske sta bila ranjena prepeljana v bolnišnico. Brez poškodb jo je odnesel le francoski državljan.

Odgovornost za napad je v ponedeljek prek agencije Amak prevzela skrajna skupina Islamska država (IS). To je prvič, da je IS prevzel odgovornost za kak napad v Tadžikistanu. Policija sicer odgovornost za napad pripisuje opozicijski Stranki islamskega preporoda, ki so jo v Tadžikistanu prepovedali leta 2015.

Oblasti so objavile tudi fotografije petih osumljencev za napad, štiri od teh je policija ubila med upiranjem aretaciji, 33-letnega moškega pa je pridržala. Skrajna skupina je nato v torek objavila še videoposnetek, na katerem moški, podobni osumljencem na fotografijah policije, sedijo pred zastavo IS-ja.

Vzpon turizma

Tadžikistan je najrevnejša nekdanja sovjetska republika, ki jo Rakmon vodi od leta 1992. Letošnje leto je sicer država razglasila za leto turizma. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bil turistični obisk štirikrat večji kot v istem obdobju lani.

