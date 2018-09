Tajfun Jebi za seboj pustil razdejanje. Umrlo najmanj deset ljudi.

Možnost zemeljskih plazov in poplav

5. september 2018 ob 07:14

Tokio - MMC RTV SLO

Japonsko je prizadel najhujši tajfun v zadnjih 25 letih, ki je na zahodu države za seboj pustil razdejanje. Umrlo je najmanj deset ljudi. Oblasti k evakuaciji pozivajo več kot 1,2 milijona ljudi.

Okoli 300 ljudi je poškodovanih. Tajfun je močno prizadel Kjoto in Osako. BBC poroča, da so preklicali številne polete, vlake in trajekte, do 3.000 ljudi, ki so obtičali na letališču v Osaki, pa so medtem že evakuirali s trajekti do drugega lokalnega letališča. Letališče v Osaki je namreč zgrajeno na umetnem otoku, ljudje pa so tam obtičali, ko se je tanker zaletel v most, ki letališče povezuje s celino.

Vetrovi se upočasnjujejo in premikajo proti severu, ljudi pa še vedno pozivajo, naj bodo pozorni na zemeljske plazove in poplave.

Oblasti so izdale poziv k evakuaciji več kot 1,2 milijona ljudi, od tega jih več kot 30.000 odločneje pozivajo k evakuaciji, a, kot sporočajo z Agencije za reševanje ob požarih in nesrečah, še vedno ne gre za ukaz.

Več kot dva milijona gospodinjstev je doživelo izpade elektrike, šole in podjetja na prizadetih območjih pa so ostala zaprta.

B. V.