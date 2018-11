Tisoče Iračanov beži pred poplavami

V minulih dneh je sever Iraka zajelo neobičajno močno deževje, ki je po državi povzročilo poplave in številne druge nesreče. Umrlo je več kot 20 ljudi, tisoči pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.

V mestu Al Širkat v pokrajini Salahadin je voda zalila več tisoč domov, po trditvah župana je pred poplavami pobegnilo okoli tri tisoč ljudi. Združeni narodi ocenjujejo, da v pokrajinah Salahadin in Ninive na severu države 25.000 ljudi nujno potrebuje pomoč. V pokrajini Ninive so prizadete tudi družine v taboriščih za notranje razseljene ljudi, poroča Al Džazira.

V Mosulu, nekdanji utrdbi skrajne skupine Islamska država (IS), je voda poplavila dva viseča mostova čez reko Tigris, zato je onemogočen prehod iz enega dela mesta v drugega. Preostali mostovi so bili uničeni v boju proti IS-ju.

Poplave so terjale najmanj 21 življenj. Nekateri so utonili v narasli vodi, drugi umrli v prometnih nesrečah, ki so bile posledica poplav, več ljudi je ubila elektrika, nekateri pa so umrli, ker so ostali ujeti v hišah, preden so se zrušile, je sporočilo iraško ministrstvo za zdravje.

Močno deževje v Iraku zaradi propadajoče javne infrastrukture hudo prizadene prebivalce. Pred tremi leti je v poplavah umrlo 58 ljudi. Tokratne poplave stopnjujejo pritisk na novo iraško vlado, naj zagotovi sredstva za obnovo infrastrukture v delih države, ki jih je opustošila okupacija IS-ja med leti 2014 in 2017.

Premier Adil Abdul Mahdi je v petek sicer oznanil ustanovitev "krizne enote" varnostnih sil in lokalnih oblasti za usklajen odgovor na poplave.

Potres na iraško-iranski meji

Zahodni del Irana pri meji z Irakom je medtem stresel potres z magnitudo 6,3, ki so ga čutili tudi v iraški prestolnici Bagdad in v Kuvajtu. O smrtnih žrtvah ne poročajo, je pa bilo v potresu v pokrajini Kermanšah ranjenih najmanj 200 ljudi.

