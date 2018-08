Trije tajski dečki in trener dobili državljanstvo

Na Tajskem 480.000 prebivalcev brez državljanstva

8. avgust 2018 ob 21:38

Tham Luang

Tajska je podelila državljanstvo trem dečkom in trenerju, rešenim iz poplavljene jame, v kateri so bili ujeti več dni in reševanje katerih je spremljal ves svet.

Med iskalno in nato reševalno akcijo se je izkazalo, da dečki in trener tako kot okoli 480.000 prebivalcev Tajske nimajo državljanstva, poroča BBC. Zvrstili so se pozivi oblastem, naj pospešijo proces obravnave njihovih prošenj za državljanstvo.

Trije dečki in trener so del 13-članske ekipe, ki je 23. junija ostala ujeta v jami Tham Luang, ko je edini vhod v jamo poplavilo monsunsko deževje. Nogometna ekipa je zatočišče pred poplavami poiskala na pečini globoko v jami.

Potapljači so jih odkrili deseti dan iskanja, med obsežno reševalno akcijo je umrl tudi eden izmed reševalcev, ki je ujetnike oskrboval s kisikom. Trenerja Ekapola Čanthavonga in zadnje tri dečke so rešili na njihov 18. dan v jami.

Četverica iz nogometne ekipe "divjih svinj" je tako za konec sage na posebni ceremoniji dobila osebne izkaznice. Vodja okrožja Mea Sai v Čjang Raju je dejal, da "izpolnjujejo vse pogoje", in za francosko tiskovno agencijo AFP zatrdil, da podelitev državljanstva "nima nobene povezave z jamskim incidentom".

Etnične skupine na mejah dežel

Dečki in trener naj bi bili vsi rojeni na Tajskem, kjer je po podatkih Združenih narodov skoraj pol milijona ljudi brez državljanstva. Večinoma gre za gorska plemena in manjšinske etnične skupine, ki že več stoletij živijo med mejami Tajske, Mjanmara, Laosa in Kitajske.

