V Avstraliji na farmi našli sedem trupel

Je šlo za množično streljanje?

11. maj 2018 ob 08:30

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Avstralska policija je na eni izmed farm na posestvu v občini Osmington na jugozahodu države odkrila sedem trupel, in sicer trupla štirih otrok in treh odraslih. Šlo naj bi za umore in samomor.

Podatka o starosti otrok še niso objavili. Avstralska televizija ABC, ki se sklicuje na policijske vire, je poročala, da naj bi se na farmi zgodili umori in samomor. Pet trupel so našli v glavnem poslopju farme, dve na prostem. Na kraju dogodka so našli še dve puški.

"V tem trenutku lahko povem, da nimamo nobenih podatkov, da bi bila ogrožena javna varnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal načelnik policije Zahodne Avstralije Chris Dawson, ki je dogodek označil za strašno tragedijo. Dodal je, da policija poskuša navezati stike še z drugimi člani družine in da lahko zgolj potrdi, da so našli trupla štirih otrok in treh odraslih. Ni pa želel razkriti, kdo je obvestil policijo, v kakšnem odnosu naj bi bil z žrtvami in ali je bilo slišati strele.

Množična streljanja so v Avstraliji redkost, saj ima država strogo zakonodajo o posedovanju orožja. To mora biti registrirano, čeprav v državo prihaja tudi nezakonito orožje. Če se bo potrdilo, da je šlo za množično streljanje, bo to najhujši incident v Avstraliji po pokolu letu 1996, ko je bilo v Port Arthurju v Tasmaniji ubitih 35 ljudi.

Osmington v bližini vinorodnega območja Margaret River je približno 270 kilometrov oddaljen od Pertha, ki je edino velemesto na avstralski zahodni obali.

B. V.