Več deset mrtvih po napadu Savdske koalicije na šolski avtobus v Jemnu

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je izvedla letalski napad na severu Jemna in zadela šolski avtobus. Pri tem je umrlo 39 ljudi, večinoma otrok, je sporočil vir z ministrstva za zdravje.

Ministrstvo je pod nadzorom hutijevskih upornikov v tej od vojne razdejani državi. Savdska koalicija, ki se bojuje proti hutijevcem, je že prevzela odgovornost za napad in ga označila za legitimnega.

Večina ubitih je bila mlajših od 15 let, je še povedal vir z ministrstva in dodal, da je bilo ranjenih 51 ljudi. Po njegovih besedah bo število žrtev verjetno še naraslo, saj so na območju napada zaradi že več kot triletne blokade in letalskih napadov "sil agresije" zdravstvene storitve omejene, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah prebivalcev v pokrajini Saada, ki je pod nadzorom upornikov in kjer se je zgodil napad, je avtobus prevažal šolarje na poti na poletno šolo.

Mednarodni odbor Rdečega križa je prek Twitterja sporočil, da so v eno izmed bolnišnic, ki ji nudi podporo, sprejeli več deset mrtvih in ranjenih.

Koalicija: Gre za legitimno operacijo

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je sporočila, da je z napadom izvedla legitimno vojaško operacijo. "Koalicija bo izvedla vse ukrepe proti kriminalnim in terorističnim dejanjem z Iranom povezane hutijevske milice, kot sta novačenje otrok in njihova uporaba na bojnih poljih za prikrivanje svojih terorističnih dejanj," je za savdsko tiskovno agencijo povedal tiskovni predstavnik koalicije Turki Al Malki.

Dodal je, da gre za maščevanje za raketni napad v sredo na mesto Jizan na jugu Savdske Arabije. Ta je raketo prestregla, so pa njeni deli ubili enega človeka, še 11 pa so jih ranili, navajajo tuje tiskovne agencije.

Dolgoletni boj za oblast

V Jemnu, ki je ena izmed najrevnejših držav v arabskem svetu, že skoraj štiri leta poteka uničujoč boj za oblast med vlado, ki jo podpirajo Savdijci, in hutijevskimi uporniki, povezanimi z Iranom.

Hutijevci so pripadniki šiitskega verskega gibanja Huseina Badredina Hutija, ki ga je jemenska vojska ubila leta 2004, kar je sprožilo upor verske milice v državi. Hutijevci so konec leta 2014 prevzeli nadzor nad prestolnico Sana in nekaterimi drugimi deli države.

Spor se je zaostril, ko je Savdska Arabija z drugimi sunitskimi zaveznicami v letu 2015 – po izgonu sunitskega predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija iz države – začela letalske napade, s čimer je želela ustaviti napredovanje iranskih zaveznikov proti pristanišču Aden, kjer ima začasni sedež vlada s savdsko podporo.

Humanitarna katastrofa v državi

Konflikt je uničil jemenski zdravstveni sistem in državo pripeljal na rob lakote. V vojni je po navedbah Norveškega sveta za begunce doslej umrlo ali bilo ranjenih 60.000 ljudi.

Združeni narodi poudarjajo, da izmed 27 milijonov prebivalcev v Jemnu humanitarno pomoč potrebuje kar 22,2 milijona ljudi. Po njihovi oceni okoli 18 milijonov ljudi nima na voljo zadosti hrane, 8,4 milijona prebivalcem pa grozi lakota. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja tudi pred izbruhi kolere.

