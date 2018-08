Župan Nagasakija na obletnico napada poziva k svetu brez jedrskega orožja

Abe obljublja, da si bo za to prizadeval

9. avgust 2018 ob 13:38

Nagasaki - MMC RTV SLO

Nagasaki se spominja ameriškega jedrskega napada na mesto pred 73 leti, v katerem je bilo takoj in kot posledica eksplozije atomske bombe do konca leta ubitih 74.000 ljudi.

Župan Tomihisa Taue je ob obletnici napada v mirovni deklaraciji pozval k oblikovanju varnostnih politik, ki se ne zanašajo na t. i. odvračalno moč jedrskega orožja, Japonsko pa je pozval k izpolnjevanju "moralne dolžnosti" v prizadevanju za svet brez jedrskega orožja.

Med slovesnostjo v Nagasakijevem Parku miru je vlado pozval, naj podpre lani sprejeti mednarodni sporazum o prepovedi jedrskega orožja, poroča največji japonski časopis v angleškem jeziku Japan Times.

Župan je v deklaraciji svetovne voditelje pozval, naj ne pozabijo na "odločenost" prve resolucije Generalne skupščine ZN-a iz leta 1946, ki je pozvala k eliminaciji jedrskega orožja.

Mirovna deklaracija še opozarja, da je vse več trditev, da je jedrsko orožje nujno in da bi njihova uporaba lahko pripeljala do večje vojaške moči, kar močno skrbi prebivalce Hirošime in Nagasakija.

Slovesnost v Nagasakiju je bila tudi v znamenju pričakovanj o napredku glede jedrske razorožitve Severne Koreje. Župan je dejal, da imata Nagasaki in Hirošima velika pričakovanja glede "nepovratne denuklearizacije", vlado pa je pozval, naj izkoristi priložnost za vzpostavitev območja brez jedrskega orožja v severovzhodni Aziji.

Bombo "Debeluh" je ameriško letalo B-29 nad Nagasaki tri dni po podobnem napadu na Hirošimo ob koncu druge svetovne vojne odvrgel plutonijevo bombo 9. avgusta 1945, eksplodirala pa je natanko ob 11.02. Po neuradnih podatkih je v mestu v napadu in do

konca leta umrlo 74.000 ljudi.

Spomin na napad še traja

Prebivalec Nagasakija Kijomi Fukušima, ki je bil ob napadu star pet let, se še vedno spominja črnega dežja, ki je padal po eksploziji, in občutka strahu. Dejal je, da upa, da bodo še naprej živeli v miru kot v preteklih desetletjih, obenem pa je izrazil zafrustriranost, ker se zdi, da je svet vse manj varen, poroča BBC.

Marca je bilo število ljudi, ki so preživeli jedrska napada na Japonskem, 154.859, njihova povprečna starost pa je okoli 82 let.

V Nagasakiju so za trajni mir molili ljudje, ki so preživeli napad, in obiskovalci, slovesnosti pa so se udeležili predstavniki 71 držav.

Generalni sekretar ZN-a prvič na slovesnosti

Dogodka v Nagasakiju se je udeležil tudi generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres. To je bil prvi primer, da je vodja svetovne organizacije prisostvoval temu vsakoletnemu dogodku.

Guterres je pozval vse države k zavezi o jedrski razorožitvi in naj čim prej poskrbijo za "viden" napredek. "Procesi razoroževanja so se upočasnili in se celo ustavili," je dejal sekretar. Omenjenega sporazuma o prepovedi jedrskega orožja, ki so ga podprle štiri petine članic, ZN-a Slovenija ni podprla.

Japonski premier Šinzo Abe je dejal, da si bo močno prizadeval za dosego cilja sveta brez jedrskega orožja, Japonska pa naj bi bila posrednica med državami z jedrskim orožjem in tistimi brez njega.

B. V.