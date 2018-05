Babiš demantiral Zemana: Češka ni nikoli proizvajala novičoka

Šlo je za "mikroskopsko majhne količine"

7. maj 2018 ob 17:23

Praga - MMC RTV SLO, STA

Češki premier Andrej Babiš je zanikal izjave češkega predsednika Miloša Zemana, da je Češka "proizvajala in preizkušala" snov iz skupine strupov novičok, ki naj bi bil marca uporabljen v zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala v Veliki Britaniji.

"Češka ni nikoli proizvajala, razvijala ali shranjevala nobene snovi iz skupine novičok," je na družbenem omrežju Twitter zapisal češki premier Babiš, pri čemer se je skliceval na informacije civilnih in vojaških obveščevalnih služb.

Zeman, ki se je prav tako skliceval na poročilo obveščevalnih služb, je v petek dejal, da je Praga proizvajala in preizkušala novičok. Količina izdelanega strupa je bila majhna in po poskusu uničena.

Ni šlo za proizvajanje in testiranje

V Babiševem kabinetu so v ponedeljek pojasnili, da je šlo za "mikroskopsko majhno količino" snovi, ki je bila namenjena testiranju. To snov so uporabili v okviru vojaškega programa, namenjenega zagotavljanju varnosti civilnega prebivalstva in vojakov. Ne gre torej za proizvajanje in testiranje, kot je trdil predsednik, so poudarili.

Eksperimentiranje z novičokom je že v petek potrdilo češko obrambno ministrstvo. Pojasnili so, da so ga testirali v okviru posebne vaje bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo. Strupa niso nikoli skladiščili in so ga po testiranjih nemudoma uničili.

Rusija zavrača britanske obtožbe

Živčni strup iz skupine novičok je bil po britanskih navedbah uporabljen v napadu na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo na začetku marca v angleškem mestu Salisbury. Velika Britanija je odgovornost za napad na Skripala pripisala Rusiji, kar ta odločno zavrača.

Moskva je v petek v odzivu ocenila, da je Zeman s svojimi izjavami potrdil njihove domneve glede napada. Obtožbe Velike Britanije tako niso utemeljene, saj so strup proizvajali tudi v drugih državah, so navedli. Da so novičok proizvajale tudi druge države, vključno s Češko, so trdili že po napadu na Skripala, kar pa je Praga že tedaj zanikala.

