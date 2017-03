Bahrajn želi prepovedati opozicijsko stranko

Po spornih ustavnih spremembah lahko država brez napovedi uvede izredne razmere

7. marec 2017 ob 13:41

Dubaj - MMC RTV SLO/Reuters

Bahrajnsko pravosodno ministrstvo želi razpustiti glavno opozicijsko stranko in uvesti ustavne spremembe, po katerih bodo lahko civilne tožbe prestavili na vojaško sodišče.

Proti sekularni demokratski stranki Wa’ad je bahrajnsko pravosodno ministrstvo vložilo obtožnico, v kateri jo bremeni "resnih kršitev spoštovanja zakonodaje in podpiranja terorizma". Vodja stranke Radi Al Musvai je izrazil šok nad odločitvijo in dodal, da je stranka zavezana mirovniškemi političnemi delu in da zavrača nasilje. Napovedal je uporabo vseh pravnih sredstev na sodišču.

To ni prvi bahrajnski primer rušenja opozicije. Sunitska oblast je tudi leta 2011 prepovedala delovanje glavni opozicijski stranki, šiitski Al Vefak, ki je na volitvah leta 2010 dobila 18 sedežev v 40-članskem parlamentu, a jo je po t. i. arabski pomladi oblast prepovedala.

Vlada je lani tudi odvzela državljanstvo enemu vodilnih šiitskih klerikov.

Šest let trajajoči nemiri

Politični nemiri v Bahrajnu trajajo že od t. i. arabske pomladi leta 2011, ko je sunitska vlada s pomočjo zalivskih držav nasilno zatrla upore šiitske večine. V letošnjem letu je poraslo število napadov na javne cilje po tem, ko so oblasti izvedle smrtne kazni treh obsojencev bombnega napada na policijsko postajo leta 2014. Bahrajn - ki ima sicer zavezniške vezi z zahodnimi silami, tam ima svojo bazo recimo ameriška peta ladijska flota - za nemire obtožuje tudi večinoma šiitski Iran in ga obtožuje podpihovanja nasilja v Bahrajnu.

Sporne ustavne spremembe

Medtem je zgornji dom parlamenta potrdil ustavne spremembe, ki po mnenju kritikov državi dopuščajo izvajanje vojnega stanja brez razglasitve. Zaradi tega bi se tudi mnogi primeri civilnih tožb za napade na varnostne sile lahko znašli na vojaškem sodišču, poroča Guardian.

Zalivska država pod vodstvom kralja Hamada bin Isa Al Halifa je bila že večkrat obtožena zatiranja pravic do izražanja, združevanja in zborovanja. Po poročanju Guardiana skupine za človekove pravice Bahrajn obtožujejo mučenja in ostalih zlorab, še posebej v zloglasnih državnih zaporih.

J. R.