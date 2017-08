Barcelona množično proti terorizmu pod geslom "Ni me strah"

Shodi proti terorizmu tudi drugje

26. avgust 2017 ob 19:24,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 19:39

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po napadih v Kataloniji, v katerih je bilo ubitih 15 ljudi, v Barceloni poteka množični shod proti terorizmu. Udeleženci, zbralo se jih je pol milijona, izražajo tudi nasprotovanje islamofobiji.

Shod se je začel ob 18. uri na trgu Placa de Catalunya, od koder se je na morilsko vožnjo pred devetimi dnevi odpravil terorist v kombiju, ki je na znameniti ulici La Rambla zapeljal med množico ljudi. Ubil jih je 14, več kot sto je bilo ranjenih.

Čez nekaj ur je nato sledil še napad v Cambrilsu, južno od Barcelone, kjer je umrl en človek. Med smrtnimi žrtvami napadov je tudi voznik avtomobila, s katerim je želel zbežati eden izmed osumljencev za napad.

Rajoy: Izkazali bomo sočutje z Barcelono

Konservativni premier Mariano Rajoy je v petek vse pozval k udeležbi na današnjem shodu, ki sta ga sicer pripravila katalonska vlada in barcelonska občina. "Z vso katalonsko družbo in Španijo bomo izrazili enotnost in nasprotovanje terorizmu. Izkazali bomo tudi sočutje z Barcelono," je poudaril. Zbrani so ploskali predstavnikom policije, gasilcev in zdravstvenih služb.

Barcelonska policija ocenjuje, da se je shoda udeležilo pol milijona ljudi, poroča španski dnevnik El País. Med drugim so prišli tudi katalonski predsednik Carles Puigdemont, kralj Felipe VI., županja Barcelone Ada Colau in evropski komisar za energijo Miguel Arias Cañete. Felipe VI. je sicer prvi španski kralj, ki se od ponovne vzpostavitve monarhije leta 1975 udeležuje kakšnih demonstracij.

Ob kralju in premierju so korakali tudi pripadniki španske islamske skupnosti, poroča Reuters. Napisa "Barcelona" in "Ni me strah" sta se na shodu pojavila tudi v arabščini. "Moramo se znati pogovarjati drug z drugim in razumeti druge. Vsi se moramo naučiti biti bolj človeški," je dejal 63-letni udeleženec shoda Juan Ripoll.

Trg in La Ramblo ter druge okoliške ulice je zasedla nepregledna množica ljudi, ki med drugim nosijo napise "Ni me strah", "Najboljši odgovor: mir" in "Ne islamofobiji". Nosijo tudi napise proti prodaji orožja. Številni imajo katalonske zastave.

Podobne shode naj bi pripravili tudi drugje po državi, med drugim v Madridu, Valencii in Vigu.

B. V.