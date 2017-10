Barnier: Pri finančni poravnavi smo z Britanci na mrtvi točki

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske bo iz EU-ja odšlo marca 2019

12. oktober 2017 ob 15:07,

zadnji poseg: 12. oktober 2017 ob 15:11

Bruselj - MMC RTV SLO

V Bruslju se je končal peti krog pogajanj o brexitu med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (ZK), po katerem je glavni evropski pogajalec Michel Barnier dejal, da pri ločitvenih vprašanjih ni dovolj napredka.

"V trenutnem položaju, ko se še nismo dogovorili o pogojih ločitve, ne morem predlagati Evropskemu svetu, da prihodnji teden na vrhu podpre pogovore o prihodnjih odnosih," je Barnier dejal v Bruslju na skupni novinarski konferenci z glavnim britanskim pogajalcem Davidom Davisom.

Barnier upa na napredek

Barnier je še posebej izpostavil, da se najbolj zatika pri tem, koliko mora ZK plačati ob odhodu iz Evropske unije oziroma pri t. i. finančni poravnavi. O tem ta teden sploh niso razpravljali, ker britanska stran ni bila pripravljena predstaviti natančnih stališč. "Smo na mrtvi točki," je poudaril Barnier v povezavi z vprašanjem finančne poravnave in opozoril, da je to "izjemno skrb vzbujajoče" za nosilce številnih projektov v sklopu evropskega proračuna in za davkoplačevalce. Barnier upa na občutnejši napredek na decembrskem vrhu EU-ja.

BBC: Finančna poravnava britanski adut

Na drugi strani Davis voditelje 27 članic EU-ja poziva, naj na vrhu 19. in 20. oktobra Barnierju vendarle podelijo mandat za pogovore o prihodnjih trgovinskih odnosih. Kot meni BBC-jev urednik Norman Smith, je vprašanje finančne poravnave britanski adut, ki ga ZK ne želi zaigrati, dokler ne bo jasno, kakšen bo prihodnji trgovinski sporazum.

Barnier je znova poudaril, da EU ne bo popuščal še pri dveh področjih: pri vprašanju pravic državljanov EU-ja v ZK-ju in pri meji na irskem otoku. Oba sta sicer potrdila, da je bil na obeh področjih ta teden dosežen napredek.

Barnier: Odhod brez dogovora bi bil slab

Barnier je na vprašanje, ali bi ZK marca 2019 lahko odšel brez trgovinskega dogovora, odgovoril, da bi bil to zelo "slab dogovor". David je dodal, da odhod brez dogovora ni britanski cilj, a so pripravljeni na vse.

Na začetku tedna je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk opozoril, da če se bo počasen tempo pogajanj nadaljeval, se moramo vprašati, kam to pelje. Tusk je namignil, da "zelene luči" za pogajanja o prihodnjih odnosih ne bo pred decembrskim vrhom EU-ja. Britanska premierka Theresa May je prejšnji mesec v Firencah predlagala, da bi po brexitu, ki se bo zgodil marca 2019, sledilo dvoletno prehodno obdobje.

A. V.