Barnier zaradi Britancev zaskrbljen: Čas hitro teče

Predvideni konec pogajanj november 2018

28. avgust 2017 ob 18:49

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier je v Bruslju ob začetku tretjega kroga pogajanj Veliko Britanijo pozval, naj se vendarle začne resno pogajati, saj čas hitro teče.

"Iskreno rečeno, sem zaskrbljen. Čas hitro teče ... Moramo se začeti resno pogajati," je poudaril Barnier, ko se je na sedežu Evropske komisije v Bruslju sešel z glavnim britanskim pogajalcem Davidom Davisom.

EU je pred pogovori opozorila, da sta strani pred tokratnim krogom daleč vsaksebi glede ključnih vprašanj. To je v ponedeljek ponovil tudi Barnier. "Prej ko bomo odpravili nejasnosti, prej bomo lahko govorili o prihodnjih odnosih in prehodnem obdobju," je dejal in pri tem namignil na pogajalska izhodišča obeh strani.

EU: Najprej pravice državljanov, finančna poravnava in meja z Irsko

London in Bruselj, ki sta pogajanja začela 19. junija, se še vedno ne strinjata, o čem bi se morali dogovoriti najprej. EU že od začetka poziva Veliko Britanijo k zagotovitvi jasnih stališč in zagovarja postopen pristop: najprej je treba doreči ločitvena vprašanja, kot so pravice državljanov, finančna poravnava in meja z Irsko, šele nato pa se bodo pogajali o drugih pomembnih vprašanjih, tudi o prihodnjih trgovinskih odnosih.

Britanci bi se po drugi strani vzporedno pogajali o ločitvenih vprašanjih in prihodnjih odnosih. V izhodiščih, ki so jih predstavili po julijskem drugem krogu pogajanj, obravnavajo tudi teme, o katerih se unija še ne želi pogajati, kot sta dogovor o carinah in pristojnosti sodišča EU.

Davis je izhodišča pred današnjimi pogovori branil kot "rezultat trdega dela in podrobnega razmišljanja". Po njegovih besedah gre za podlago za pogajanja, za katera upa, da bodo konstruktivna. Velika Britanija po njegovih besedah želi o točkah, glede katerih se strani strinjata, doseči napredek glede vrste vprašanj. Ta krog pogajanj bo predvidoma trajal do četrtka.

Cilj pogajanj je obsežen dogovor tako o ločitvenih vprašanjih kot tudi o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in unijo. Velika Britanija naj bi iz unije kot prva članica izstopila marca 2019, pogajanja pa naj bi se končala novembra 2018.

A. V.