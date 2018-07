Bavarski premier: Seehofer nas je s ponudbo odstopa presenetil

Na kocki je zavezništvo CDU/CSU

2. julij 2018 ob 12:11

München,Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Potem ko je Horst Seehofer napovedal, da bo ponudil svoj odstop kot nemški notranji minister in predsednik CSU-ja, je bavarski premier Markus Söder dejal, da je bilo to presenečenje. Kot je dejal, si ne želijo ogroziti stabilnosti zvezne vlade.

Söder je še dejal, da upajo, da je še vedno mogoč kompromis glede priseljevanja s kanclerko Angelo Merkel, poroča Reuters. Ravno vprašanje priseljevanja je namreč predmet spora med Seehoferjem in kanclerko.

Seehofer je zjutraj pred sedežem stranke v Münchnu potrdil, da je ponudil odstop z obeh položajev v naslednjih treh dneh, vendar pa se bo pred tem še danes srečal z Angelo Merkel.

Po navedbah virov s sestanka vodstva Krščansko-socialne unije (CSU), ki se je zavleklo globoko v ponedeljek, je Seehofer predlagal tri možnosti. Prva je bila, da se uklonijo migrantski politiki kanclerke, druga, da kot notranji minister odredi zavračanje prebežnikov na meji, tretja pa je bila odstop z obeh položajev.

Drugi vodilni člani stranke so ga skušali prepričati, naj ne odstopi. Med drugim je njegov odstop zavrnil vodja poslanske skupine CSU-ja v parlamentu Alexander Dobrindt.

Pogovori v "interesu države"

"V interesu države in zmožnosti naše koalicije ter vlade za vladanje, kar hočemo ohraniti, se bomo znova pogovorili in želimo doseči dogovor o ključnem vprašanju zavračanja ljudi na nemški meji. Upam, da bo to uspešno," je dejal Seehofer. "O vsem drugem bomo odločali potem," je povedal.

CDU, katerega poslanke in poslanci za zdaj podpirajo kanclerko, je za pogovore odprt. "Mi smo naredili vse za gradnjo mostov in storili bomo vse, da bo zveza CDU/CSU ostala skupaj," je poudaril gospodarski minister iz vrst CDU-ja Peter Altmeier.

Bi kanclerka rada, da Seehofer odstopi?

Predstavniki CSU-ja so kanclerko obtožili, da je zavrnila več Seehoferjevih kompromisnih predlogov. Član vodstva CSU-ja Hans-Peter Friedrich je dejal, da njena zavračanja teh predlogov kažejo na to, da bi bila zadovoljna s Seehoferjevim odhodom.

Vodstvo CSU-ja je razdeljeno glede tega, kako naj se soočijo z izzivom, ki ga bo na oktobrskih regionalnih volitvah predstavljala skrajno desna protipriseljenska Alternativa za Nemčijo (AfD).

Če bo 70-letno zavezništvo CDU-ja in CSU-ja razpadlo, bi Angela Merkel izgubila večino v parlamentu. V tem primeru bi lahko poskusila voditi manjšinsko vlado, lahko pa bi to vodilo tudi v nove volitve.

Reuters poroča, da je nemška politična kriza nov znak vse večjega razdora po EU-ju med tistimi, ki želijo ohraniti kolikor toliko odprte meje, in drugimi, ki želijo močno omejiti vstop prebežnikov v Unijo.

B. V.