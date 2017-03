Merklova prihaja v Washington na prvo srečanje s Trumpom

Prvo srečanje za vzpostavljanje osebnih odnosov

17. marec 2017 ob 07:22

Washington - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel se bo v Beli hiši prvič sestala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim želi govoriti o gospodarstvu in trgovini.

Iz Bele hiše so sporočili, da bo srečanje namenjeno začetku osebnih odnosov med voditeljema, Trumpa pa menda zanimajo tudi izkušnje Merklove z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Srečanje bi moralo sprva potekati v torek, a so ga zaradi snežnega neurja preložili na petek. Merklova in Trump bosta v prvi vrsti vzpostavila osebne odnose. Kot je dejala Merklova v ponedeljek, bo moto srečanja, da je pogovor z nekom pomembnejši, kot pogovor o nekom.

Merklova, ki je imela zelo dobre odnose z bivšim ameriškim predsednikom Barackom Obamo, se današnjega obiska veseli, saj bo to prva priložnost za poglobljen pogovor s Trumpom. Med glavnimi temami bodo mednarodni odnosi, čezatlantsko sodelovanje, gospodarstvo in trgovina.

Nemčija se je namreč ponovno izrekla proti protekcionizmu, ki ga Trump zagovarja. ZDA se sicer še niso dokončno odločile, ali bodo odstopile od prostotrgovinskega sporazuma z EU (TTIP). Merklovo pa so v ponedeljek predstavniki nemške industrije ponovno pozvali, naj zagovarja ohranitev prostega trga.

Sicer pa je Merklova v preteklosti večkrat poudarila, da so ZDA za Nemčijo najpomembnejši partner. Tudi iz Bele hiše so v zadnjem času sporočili nekaj lepih besed o Nemčiji, čeprav je bil Trump med volilno kampanjo precej kritičen do Merklove, predvsem glede begunske politike in izdatkov za obrambo.

G. V.