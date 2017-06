Bela hiša po napadu v Teheranu: Iran je žrtev zla, ki ga spodbuja

Napadalci so bili Iranci

8. junij 2017 ob 10:58

Teheran, Washington - MMC RTV SLO/STA

Bela hiša je po terorističnih napadih v Teheranu, v katerih je umrlo 13 ljudi, izrazila sožalje žrtvam in iranskemu ljudstvu, a dodala, da države, ki spodbujajo terorizem, tvegajo, da postanejo njegove žrtve.

"Žalujemo in molimo za nedolžne žrtve terorističnih napadov v Iranu in za iransko ljudstvo, ki prestaja tako težke čase. Poudarjamo, da države, ki podpirajo terorizem, tvegajo, da postanejo žrtve zla, ki ga spodbujajo," piše v sporočilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa na napade na iranski parlament in mavzolej ajatole Homeinija v sredo, za katere je odgovornost prevzela t. i. Islamska država, označil za odvratnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odvratno sporočilo Bele hiše, medtem ko se Iranci soočajo s terorizmom, ki ga podpirajo države s podporo ZDA," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Zarif. Zarif je omenil tudi, da v tem času v ZDA poteka tudi razprava o novih sankcijah proti Iranu. V senatu se namreč nadaljuje sprejemanje zakonodaje, ki bo omogočila uvedbo novih sankcij proti Iranu, med drugim tudi zaradi, kot piše v zakonu, "podpiranja mednarodnega terorizma".

Trump vztraja, da Iran podpira terorizem, in grozi z odstopom ZDA od sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. ZDA so maja sicer podaljšale omenjeni sporazum in sporočile, da bodo nadaljevale politiko blaženja sankcij proti Iranu v okviru jedrskega sporazuma.

Iran, večinsko šiitska država, vztraja, da je za podpiranje in širitev skrajnežev, med njimi tudi IS-ja, odgovorna njegova regionalna tekmica Savdska Arabija, sicer tesna zaveznica ZDA.

Napadalci iz Irana

V napadih na parlament in mavzolej ustanovitelja sodobnega Irana, ajatole Homeinija, je bilo v sredo po zadnjih podatkih ubitih 13 ljudi, več kot 40 jih je bilo ranjenih. Gre za prve napade v Iranu, za katere je odgovornost prevzel IS. Iran se proti tej skupini bojuje tako v Iraku kot Siriji.

Iranske oblasti so sporočile, da so bili napadalci Iranci iz različnih delov države, ki so se pridružili IS-ju, poroča BBC. Vse napadalce so ubili, pet ljudi, ki naj bi načrtovali tretji napad, pa je aretiranih. IS je po napadu zagrozil z novimi napadi na šiitske muslimane v Iranu.

Iranska revolucionarna garda je za napade obtožila Savdsko Arabijo in poudarila, da so bili napadi izvedeni kmalu po Trumpovem obisku v Riadu, kjer so ZDA in Savdska Arabija Iran označile za skupnega sovražnika.

B. V.