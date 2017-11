Belgijske oblasti preučujejo nalog za prijetje Puigdemonta

Puigdemont začel peticijo za oblikovanje enotne liste zagovornikov neodvisnosti

4. november 2017 ob 20:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Belgijsko tožilstvo je začelo formalno preučevati evropski priporni nalog za odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in štirih odstavljenih katalonskih ministrov, ki so v Belgiji.

Španska sodnica Carmen Lamela je naloge za prijetje in predajo peterice izdala zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča. Puigdemont in četverica ministrov bi se morali namreč v četrtek zglasiti pred sodiščem v Madridu, vendar so ostali v Belgiji. Obenem je sodnica zavrnila možnost, da bi se Puigdemont in ministri sodišču javili preko video povezave iz Belgije.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodna odločba, ki jo ena od držav članic Evropske unije izda in pošlje drugi državi članici z namenom aretacije in predaje iskanega človeka. Organom pregona nalog omogoča aretacijo osumljencev brez dolgotrajnih postopkov tradicionalnega izročanja.

Katalonci najprej pred belgijskega sodnika

Belgijsko ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da naloge formalno preučujejo. V prihodnjih dneh naj bi Puigdemonta in odstavljene ministre privedli pred preiskovalnega sodnika. V uradu belgijskega generalnega tožilca so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da bo preiskovalni sodnik o njihovi usodi odločil v 24 urah po zaslišanju. "Sodnik se lahko odloči, da ne izda zapornega naloga ali pa izda zaporni nalog pod določenimi pogoji," so še pojasnili. Če se kdo od peterice z odločitvijo sodnika ne bo strinjal, se lahko pritoži.

Belgijsko pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je v skladu z evropsko zakonodajo končno odločitev treba sprejeti v 60 dneh oziroma v posebnih okoliščinah v 90 dneh. Do izročitve peterice Španiji bi tako lahko trajalo do tri mesece, ko bodo za 21. decembra napovedane predčasne katalonske parlamentarne volitve že davno mimo.

Puigdemont objavil peticijo za oblikovanje enotne liste

Puigdemont je pozval stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, naj na regionalnih volitvah nastopijo enotno. "Napočil je čas, da se vsi demokrati združijo. Za Katalonijo, za izpustitev političnih zapornikov in za republiko," je zapisal v tvitu.

Odstavljeni katalonski premier je tudi objavil spletno peticijo za oblikovanje enotne liste zagovornikov neodvisnosti za regionalne volitve. Do poznega popoldneva jo je podpisalo več kot 50.000 ljudi. Na prejšnjih volitvah septembra 2015 sta Puigdemontova stranka PdeCat in levousmerjena ERC sodelovali v koaliciji Skupaj za "da" (Junts pel Si). A v zadnjem času so med strankama nesoglasja glede strategije na volitvah, zato ni jasno, ali bosta znova nastopili skupaj.

Podporniki neodvisnosti s tesno večino v parlamentu

Stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost Katalonije, imajo v 135-članskem katalonskem parlamentu tesno večino 72 sedežev. Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da bi lahko znova osvojile večino. "Absolutno nujno je, da imamo skupno strategijo za boj proti represiji," je za radio Catalunya dejal tiskovni predstavnik ERC-ja Sergi Sabria. To bi lahko bil znak, da bosta stranki na volitvah znova nastopili skupaj.

Stranke, ki želijo na decembrskih regionalnih volitvah nastopiti kot koalicija, morajo to napovedati do 7. novembra.

