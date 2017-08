Belo hišo zapustil še kontroverzni Steve Bannon

Stolček se mu je majal že nekaj časa

18. avgust 2017 ob 19:15

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Steve Bannon, glavni strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil v teh sedmih mesecih Trumpovega predsednikovanja deležen najhujših kritik, je zapustil svoj položaj.

"Odšel je," je za BBC skopo potrdil novico vir iz Bele hiše, ameriški mediji pa poročajo, da ga je predsednik odslovil.

Da se Bannonu maje stolček, je bilo jasno že nekaj časa, še posebej pa po interni oceni njegovega dela s strani Trumpovega novega vodje kabineta Johna Kellyja.

Trump sam je na vprašanje novinarjev prejšnji teden, kakšna prihodnost čaka Bannona, enigmatično odgovoril: "Bomo videli." Je pa tudi pohitel dodati, da je Bannon "ni rasist" in da je njegov "prijatelj".

Trump je bil pod hudimi pritiski, da razreši nekdanjega direktorja desničarskega portala Breitbart News, ki ga mnogi smatrajo za gojišče nacionalističnih in rasističnih idej.

Kaplja čez rob nenavadni intervju

Kaplja čez rob naj bi bil v sredo objavljeni Bannonov bizarni intervju za progresivno revijo American Prospect, v katerem se je posmehoval svojim sodelavcem in oporekal Trumpovim stališčem do Severne Koreje in fatalistično dejal, da ne obstaja nobena vojaška rešitev, saj da imajo Severnokorejci Američane "v šahu".

Prav Bannon, desničarski nacionalist brez političnih izkušenj, ki ga je Trump angažiral že za predvolilno kampanjo, je bil tisti, ki naj bi najbolj oblikoval Trumpovo politiko in predsednika usmerjal v precej radikalnejše odločitve, kot jih zagovarja drugi, zmernejši pol administracije, med katerimi je tudi upokojeni general Kelly, ki se je Trumpovi ekipi pridružil konec julija, da bi "vzpostavil red". Kelly je zamenjal odstavljenega Reincea Priebusa.

Menjava za menjavo

Z Bannonovo razrešitvijo se je seznam menjav v kaotični Trumpovi administraciji še podaljšal. Zaradi Trumpovega medlega odziva na nasilje neonacistov v Charlottesvillu so svoj odstop v zadnjih treh dneh podali številni člani posebnih odborov, pri čemer izstopata oba poslovna odbora, ki ju je spričo vseh odhodov Trump v četrtek preprosto ukinil.

Že prejšnji mesec je po zgolj desetih dneh na položaju Trump odstavil komunikacijskega direktorja Anthonyja Scaramuccija, ki je zamenjal Seana Spicerja. Ta je svoj odstop podal s prihodom Scaramuccija 21. julija, zaradi trenj s Scaramuccijem pa je bil kmalu za tem odžagan Priebus. Na Scaramuccijevo mesto je Trump ta teden postavil Hope Hicks, 28-letno nekdanjo manekenko brez političnih izkušenj, ki je bila do zdaj direktorica strateških komunikacij - položaj, ki si ga je Trump izmislil posebej zanjo.

V sporu z Jaredom Kushnerjem

Kot navaja New York Times, so se Trump in njegov ožji krog zadnje tedne pogovarjali, kdaj in kako razrešiti Bannona. Ker je znano, da Trump ne mara ugovorov ali kritik, naj bi se nekateri v Beli hiši bali, da bi lahko Bannona nazadnje obdržal zgolj iz trme in kljubovanja podrejenim. Še danes zjutraj naj Bannonova usoda ne bi bila odločena.

Vir, blizu Bannona, vztraja, da je bil odhod njegova zamisel, in da je svojo odstopno izjavo predsedniku podal že 7. avgusta, a je bil njegov odhod preložen po nemirih v Charlottesvillu konec tedna. Bannon si je bil sicer že nekaj mesecev navzkriž tako z ostalimi člani administracije kot tudi s Trumpovo družino, predvsem hčerko Ivanko in njenim soprogom Jaredom Kushnerjem.

Glede na to, da mnogi špekulirajo, da je bil Trump tako popustljiv do neonacistov v Charlottesvillu zgolj zaradi dobrikanja svoji najbolj skrajni volilni bazi, se poraja vprašanje, kako bo ta volilna baza sprejela Bannonovo razrešitev.

K. S.