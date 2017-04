Beograd: Na protivladnih protestih mladi skupaj z vojaškim in policijskim sindikatom

Protesti potekajo po državi od ponedeljka

8. april 2017 ob 10:02

Beograd - MMC RTV SLO

V Srbiji se od ponedeljka širijo protivladne demonstracije ljudi, nezadovoljnih z vlado in rezultatom ter potekom predsedniških volitev. Opoldne bodo v Beogradu skupaj protestirali tako mladi kot vojaški in policijski sindikat.

V srbskih mestih so že peti dan potekali "protesti proti diktaturi" premierja Aleksandra Vučića, ki se jih udeležujejo predvsem mladi, organizirajo pa se prek družbenih omrežij. Srbski časnik Danas je poročal, da je bilo v Beogradu zaradi slabega vremena vidno manj ljudi kot v preteklih dneh, ko se jih je že na začetku protestov ob 18. uri zbralo več tisoč.

Protestniki so se med pohodom po središču mesta spet ustavili pred poslopjem javne radiotelevizije RTS, ki ji očitajo neuravnoteženo poročanje, naklonjeno premierju, ki je v nedeljo prepričljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev. Nato so se zaustavili pred poslopjem vlade in vzklikali "Nisi moj predsednik". Med sporočili na transparentih so bili tudi "Ljudstvo je lačno, elita se veseli", "Nihče ne sme biti lačen in brez doma" in "Kdor laže, ta je Vučić".

Ob 12. uri so v srbskem glavnem mestu napovedani novi protesti. Pred poslopjem vlade bodo namreč takrat protestirali člani policijskega in vojaškega sindikata s podporo civilne iniciative Ne utapljajmo Beograda, ki nasprotuje megalomanskemu gradbenemu projektu Beograd na vodi, saj mu očita nezakonitost, netransparentnost in nedemokratičnost. Iniciativa Ne utapljajmo Beograda je v zadnjem letu v glavnem mestu organizirala več množičnih protestov proti mestnim oblastem. Na opoldanskem protestu bodo tudi mladi, ki že pet dni protestirajo proti "diktaturi" Aleksandra Vučića in vladajoče Srbske napredne stranke.

Protesti tudi v drugih mestih

Protesti so se po ponedeljku razširili po številnih mestih po Srbiji. Protesti, sicer v manjšem obsegu kot v Beogradu, tako potekajo tudi v Nišu, Novem Sadu (v obeh mestih protestira po več tisoč ljudi), Zrenjaninu, Užicah, Smederevu, Požarevcu, Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu, Somborju in drugje.

V Novem Sadu so protestniki v petek sporočili, da se bodo v soboto pridružili protestnikom v Beogradu, še poroča Danas.

Med zahtevami zamenjave na RTS-u

Protestniki so že predložili nekaj zahtev. Med njimi so zahteva po odstopu Vučića, revizija volilnega seznama in uvedba elektronskega glasovanja, zamenjava članov republiške volilne komisije in predsednice skupščine Maje Gojković, ker je 1. marca za šest tednov prekinila delo parlamenta, s tem pa opoziciji pred volitvami odvzela možnost za izražanje mnenj.

Protestniki zahtevajo tudi zamenjavo urednikov na javni radioteleviziji zaradi "režimskega poročanja in neenakomerne zastopanosti kandidatov" v času predvolilne kampanje, ponovitev predsedniških volitev ter obvezne referendume o vseh pomembnih vprašanjih.

Boris Vasev