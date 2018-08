Berlin obsodil gonjo proti tujcem na desničarskih protestih v Chemnitzu

Nemška vlada je obsodila nedeljske proteste skrajne desnice proti prebežnikom v mestu Chemnitz na vzhodu države kot "gonjo proti tujcem in jemanje pravice v svoje roke". Skrajni desničarji so se znova zbrali v mestu, prišli pa so tudi njihovi nasprotniki.

Skrajno desna skupina nogometnih navijačev z imenom Kaotic Chemnitz je v nedeljo na ulice pozvala podpornike, potem ko je bil v sobotnem prepiru do smrti zaboden 35-letni Nemec, dva sta bila ranjena. Policija je sporočila, da je v prepiru sodelovalo tudi več tujcev, tožilstvo pa je za Iračana in Sirca, ki sta osumljena, da sta zabodla Nemca, odredilo pripor.

Na poziv k udeležbi na protestu proti prebežnikom prek družbenih medijev se je v nedeljo popoldne v središču mesta zbralo okoli 800 ljudi, od tega jih je bilo po podatkih policije okoli 50 nasilnih.

Danes so se v Chemnitzu že zbrali tako skrajni desničarji kot njihovi nasprotniki – teh se je zbralo več kot 1.000. "Gonja proti ljudem, ki so videti kot tujci, nas skrbi. Hočemo pokazati, da ima Chemnitz drugačen obraz, ki je odprt v svet in proti ksenofobiji," je na protestu proti skrajnim desničarjem pred mestno hišo povedal vodja lokalnega odbora Levice Tim Detzner.

Policija je okrepila varnost v mestu, vodja tamkajšnje policije Sonja Penzel je zagotovila, da protestnikom ne bodo dovolili, da bi zavzeli mesto.

Spontan protest

Spontan protest je presenetil policijo, protestniki pa se niso odzivali na zahteve policije, nekateri so nanje metali steklenice. Zato je policija na pomoč poklicala okrepitve iz Dresdna in Leipziga ter štiri ure prej končala ulični festival v mestu, preden ji je po dobri uri uspelo vzpostaviti red, poroča portal Deutsche Welle.

Več nemških medijev, med njimi tabloid Bild, je poročalo, da so nekateri protestniki vzklikali "Mi smo narod", frazo, ki so jo nemški skrajni desničarji prevzeli od protestnikov proti komunističnemu režimu v nekdanji Nemški demokratični republiki. Tistim, ki so bili videti kot prebežniki, pa so kričali "izginite", nekateri so proti njim metali steklenice in jih lovili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prijavo zaradi nasilja so do zdaj na policijo podali Afganistanec, Sirec in Bolgar.

Tiskovni predstavnik policije je sicer zatrdil, da gre pri teh poročilih za "nejasne domneve", ki jih ne morejo potrditi.

"V Nemčiji ni prostora za pravico ulice"

Nemška vlada je kljub temu obsodila to "gonjo" proti tujcem. "Takšno zbiranje, gonjo proti ljudem, ki so videti drugače, imajo drugačno narodnost ali poskusi širjenja sovraštva na ulicah so stvari, ki jih ne sprejemamo," je poudaril tiskovni predstavnik vlade Steffen Seibert.

V Nemčiji "ni prostora za pravico ulice, za skupine, ki želijo na ulicah širiti sovraštvo, za nestrpnost in ekstremizem", je poudaril ter zagotovil, da bo policija primer umora 35-letnika preiskala z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo.

Na vprašanje glede poziva poslanca skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Markusa Frohnmaierja, naj državljani pravico vzamejo v svoje roke, pa je Seibert opozoril, da ima v ustavni demokraciji pravico v rokah pravosodje. Frohnmaier je namreč na Twitterju zapisal, da ko država ne more več zaščititi državljanov, ti odidejo na ulice in se sami zaščitijo, poroča britanski BBC.

Nov fenomen

Županja Chemnitza Barbara Ludwig je za tamkajšnje medije izrazila zgroženost. "Dejstvo, da se lahko ljudje dogovorijo za zborovanje, tečejo čez mesto in grozijo ljudem, je slabo," je dodala po poročanju AFP.

Opozicijska Levica pa je presodila, da gre za nov fenomen, da so v tako kratkem času prek družbenih medijev uspeli mobilizirali tovrstne demonstracije. Članica stranke Kerstin Köditz je za nemško tiskovno agencijo DPA ob tem kritizirala policijo, ker je za odziv potrebovala preveč časa.

Chemnitz leži na Saškem, v zvezni deželi na vzhodu Nemčije, kjer sta protipriseljenska stranka AfD in gibanje Pegida še posebej močna in kjer je po prihodu več kot milijona beguncev v državo leta 2015 žarišče rasističnih zločinov, še navaja AFP.

