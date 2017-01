Berlinski napadalec Amri uporabljal 14 identitet

Označili so ga za potencialno nasilnega ekstremista

5. januar 2017 ob 19:48

Düsseldorf - MMC RTV SLO/STA

Direktor kriminalistične policije v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija Dieter Schürmann je v poročilu razkril, da je berlinski napadalec Anis Amri uporabljal kar 14 identitet.

Schürmann je poročilo predstavil posebnemu odboru deželnega parlamenta v Düsseldorfu in razložil, da preiskovalci niso našli dokazov za napade, ki bi jih lahko uporabili na sodišču, dodal pa je, da so "uporabili vsa pravna sredstva, da bi omejili morebitne grožnje." Amri je v Nemčijo prišel sredi leta 2015, nato pa zaprosil za azil. Nemške oblasti so ga označile za potencialnega nasilnega islamskega ekstremista.

Amri je 19. decembra lani v Berlinu s tovornjakom zapeljal v množico na božičnem sejmu. V napadu je umrlo 12 ljudi, okoli 50 jih je bilo poškodovanih. Nekaj dni kasneje, 23. decembra, je bil ubit v streljanju z italijansko policijo nedaleč od Milana.

V Italijo prek Nizozemske in Francije

Amri naj bi iz Nemčije preko Nizozemske pripotoval v Francijo, kjer so ga ujele nadzorne kamere na postaji v Lyonu. Od tam naj bi se prek Chamberyja odpravil v Italijo. Za krajši čas naj bi se ustavil v gorskem mestecu Bardonecchia v bližini Torina, nato pa z vlakom odpotoval v Milano. Pot je nadaljeval z avtobusom v bližnji Sesto San Giovanni, kjer je bil v streljanju s policijo ubit.

