Berlusconi se je zaradi zastaranja primera izognil zaporu

Nekdanji italijanski premier obtožbe koruptivnosti vseskozi zanika

3. julij 2018 ob 12:21

Rim - MMC RTV SLO, STA

Primer proti nekdanjemu italijanskemu premierju Silviu Berlusconiju, za kar so mu grozila tri leta zapora, saj naj bi z več milijoni evrov podkupil senatorja in sprožil padec vlade, je zastaral, je sporočilo sodišče.

Silvio Berlusconi je bil leta 2015 na prvi stopnji obsojen zaradi podkupovanja takratnega senatorja Sergia De Gregoria, da bi podprl njegov desni tabor.

Med letoma 2006 in 2008 naj bi mu izplačal okoli tri milijone evrov podkupnine, da je dobil njegov glas, s pomočjo katerega je lahko sprožil padec vlade Romana Prodija in se na oblast kot premier povzpel sam. Berlusconi je obtožbe zavračal. De Gregorio je v ločenem primeru priznal krivdo in se s tožilstvom dogovoril za 20 mesecev pogojne kazni.

Kasacijsko sodišče je potrdilo sodbo sodišča nižje stopnje, ki je lani ugotovilo, da je preteklo preveč časa za nadaljevanje postopka, s čimer je primer zastaral, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

K. Št.