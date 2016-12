BiH: Obtožnica za vojne zločine zaradi pobojev vojakov JLA

Našli posmrtne ostanke le dveh vojakov

29. december 2016 ob 16:16

Sarajevo - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je vložilo obtožnico za vojne zločine proti štirim državljanom BiH-a zaradi uboja osmih ujetih pripadnikov nekdanje JLA v Sarajevu aprila leta 1992.

Med obtoženima sta tudi takratni notranji minister Republike BiH Jusuf Pušina in poveljnik posebne policijske enote Dragan Vikić.

Tožilstvo 67-letnega Pušino in 61-letnega Vikića bremeni poveljniške odgovornosti, medtem ko naj bi druga dva obtoženca, 59-letni Nermin Uzunović in 46-letni Mladen Čovčić, osebno sodelovala v poboju ujetnikov. Obtožene bremenijo tudi kršitve ženevske konvencije o zaščiti vojnih ujetnikov.

Kot so navedli, so osem pripadnikov JLA ujeli, potem ko se je pokvaril vojaški oklepnik, s katerimi so sodelovali v pripravi napada nekdanje jugoslovanske vojske na sarajevsko naselje Dobrinja. Preiskava je pokazala, da so ujetnike potem v parku v središču Sarajeva ustrelili policisti iz sestava takratnega republiškega notranjega ministrstva. Po usmrtitvi vojakov srbske narodnosti so trupla odstranili. Do danes so našli delne ostanke dveh umorjenih ujetnikov, preostale pa še pogrešajo.

Kot so še navedli, so bili obtoženi kot poveljniki in pripadniki varnostnih sil seznanjeni z dogodkom oziroma so bili celo osebno navzoči pri likvidacijah. Kljub temu niso storili nič, da bi prijeli storilce ter preprečili odstranitev dokazov in trupel.

K. S.