BiH: Veterani zahtevajo več pomoči in enotni register

Veterani se pritožujejo nad slabimi razmerami

4. marec 2018 ob 11:34

Sarajevo - MMC RTV SLO, Reuters

V soboto je v Bosni in Hercegovini prišlo do napetosti med policijo in vojnimi veterani, ki zahtevajo večjo državno pomoč in objavo enotnega registra veteranov.

Blokade cest že od srede izvajajo nekdanji pripadniki vojske BiH-a, ki želijo na ta način prisiliti vlado Federacije BiH-a (ene od dveh entitet v državi poleg Republike srbske), da sprejme dodatno denarno pomoč za brezposelne veterane, zahtevajo pa tudi objavo enotnega registra veteranov in vzpostavitev enotne organizacije, ki bi zastopala njihove interese.

Pripadniki posebnih policijskih enot so tako v soboto s ceste, ki povezuje Tuzlo z osrednjim in severnim delom države, pregnali protestnike, pri čemer se jih je nekaj temu uprlo. Kot je sporočila policija, so policisti uporabili "minimalno silo". Iz tuzelske bolnišnice so sporočili, da sta po policijski intervenciji pomoč poiskala dva človeka z lažjimi poškodbami, poroča b92.net. Policija je osem protestnikov za kratek čas prijela.

V petek je skupina veteranov pri Doboju zaprla glavno cesto iz smeri Bosanskega Broda proti Sarajevu, a so se v večernih urah sami umaknili. Niso pa izključili možnosti, da bodo občasne zapore prometa v naslednjih dneh nadaljevali.

Protestniki so se v soboto tako zbrali na več lokacijah v državi, tudi v osrednji Bosni in Hercegovini in na jugu na meji s Hrvaško.

Veterani želijo vedeti, kdo je upravičen do pomoči

Veterani, ki so več noči preživeli na prostem pri zelo nizkih temperaturah, od vlade Federacije zahtevajo tudi, da preneha financirati okoli 1.600 veteranskih združenj. Kot pravijo, ne verjamejo, da te organizacije sredstva delijo pošteno, zato želijo, da vlada pomoč izplačuje neposredno upravičencem.

Ni jasno, koliko nekdanjih vojakov je upravičenih do pomoči, saj se je veliko ljudi lažno predstavilo kot veterani. Zato protestniki zahtevajo enotni register veteranov.

Iz vlade odgovarjajo, da zahtev veteranov ne morejo izpolniti zaradi proračunskih omejitev. Predstavnike veteranov so povabili na pogovor o zahtevah, a so protestniki to zavrnili, poroča Reuters.

B. V.