Bitka za Mosul: Poraz IS-ja "vprašanje ur, ne dni"

Nekateri pripadniki varnostnih sil že slavijo zmago

8. julij 2017 ob 16:27

Mosul - MMC RTV SLO

Obramba Islamske države se v Mosulu naglo podira, iraške sile pa pričakujejo, da bodo to mesto na severu Iraka v nekaj urah v celoti znova zavzele. Manjka jim samo še nekaj metrov, navaja iraška državna televizija.

Kot poroča BBC, nekatere iraške varnostne sile skorajšnjo zmago že slavijo s plesom na ulicah, čeprav poveljniki novice še niso potrdili.

Iraške sile skušajo ob podpori ameriških zračnih napadov Mosul, ključno mesto, zasesti že od oktobra lani. V bitki sodeluje na tisoče pripadnikov varnostnih sil, kurdskih pešmerg, pripadnikov sunitskih ljudstev, šiitskih milic ter ameriških lovcev in vojaških svetovalcev.

Izziv zahodni Mosul

Vlada je že januarja naznanila osvoboditev vzhodnega Mosula, večji izziv pa jim predstavlja zahodni del mesta s svojimi ozkimi, vijugastimi uličicami.

Združeni narodi opozarjajo, da bi IS lahko zadrževal več kot 100.000 prebivalcev mesta za živi ščit. Od leta 2014 je iz mesta pobegnilo okoli 900.000 ljudi - približno polovica predvojnega prebivalstva.

Prejšnji mesec je iraški premier Haider Al Abadi dejal, da je uničenje starodavne mošeje v Mosulu "uradna razglasitev poraza" IS-ja. Po navedbah iraških sil je IS razstrelil mošejo al Nuri in njen slavni poševni minaret, ko so se džihadisti borili, da bi ustavili napredovanje provladnih sil.

K. S.