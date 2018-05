Abas se je opravičil za sporne antisemitske izjave

Izrael, ZDA in EU njegovo izjavo obsodili

4. maj 2018 ob 13:53

Ramala - MMC RTV SLO, STA

Palestinski predsednik Mahmud Abas se je opravičil za ponedeljkovo izjavo, v kateri je namignil, da je bila za holokavst kriva tudi vloga Judov v bančnem sektorju, saj so si z njo nakopali sovraštvo.

"Če so bili ljudje, predvsem tisti judovske vere, užaljeni zaradi moje izjave pred palestinskim nacionalnim svetom, se jim opravičujem," je dejal Abas in dodal, da nasprotuje "antisemitizmu v vseh njegovih oblikah" in da "želi ponoviti dolgotrajno obsodbo holokavsta".

Palestinski predsednik, ki so mu v preteklosti že očitali antisemitizem, je sporne besede izrekel v ponedeljek na zasedanju palestinskega nacionalnega sveta. "Od 11. stoletja do holokavsta, ki se je zgodil v Nemčiji, so bili Judje, ki so se preselili v zahodno in vzhodno Evropo, tarča pogroma vsakih 10 ali 15 let. Zakaj je prišlo do tega? Pravijo, da zato, ker so Judje," je dejal in opozoril na Jude kot osovražene imetnike kapitala. Ob tem se je skliceval na tri knjige, ki naj bi jih napisali Judje in v katerih je po njegovih besedah mogoče najti dokaze, da je bila vzrok za nasilje družbena funkcija Judov, ki je od nekdaj povezana z bankirstvom in obrestmi.

Izjavo Abasa so med drugim obsodili Izrael, ZDA in Evropska unija, ki so njegove besede označili za protijudovske in nesprejemljive.

Še utrdil svojo oblast

Abas je bil sicer po pričakovanjih vnovič izvoljen za vodjo izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO). Na ta položaj so ga potrdili člani izvršnega komiteja PLO. Zanj je glasovalo devet predstavnikov od 15.

Parlament PLO je med drugim v petek potrdil tudi več Abasovih stališč v različnih resolucijah. Med drugim so zavrnili idejo palestinske države znotraj začasnih meja. Abasu, ki je na zasedanju poskušal utrditi svojo oblast, je med drugim uspelo odstraniti nekaj političnih nasprotnikov iz 18-članskega izvršnega odbora.

Zasedanje palestinskega nacionalnega sveta v Ramali sicer ni prineslo večjih sprememb v politiki. Več kot 100 izmed 740 članov nacionalnega sveta ni bilo prisotnih, med njimi je več deset zaveznikov gibanja Hamas, ki so podpisali pismo, s katerim nasprotujejo sklicu zasedanja. Hamas je v soboto pozval Abasa, naj preloži zasedanje, dokler vladajoče gibanje Fatah in Hamas ne dosežeta sprave.

Nacionalni svet ni redno zasedal že od leta 1996, na zadnjem posebnem zasedanju pa se je sestal leta 2009.

A. P. J.