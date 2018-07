Ahed Tamimi, ikona palestinskega upora, znova na prostosti

Zbrcala in oklofutala je izraelskega vojaka

29. julij 2018 ob 08:55

Ramala - MMC RTV SLO

17-letna palestinska najstnica Ahed Tamimi je znova na prostosti, potem ko je osem mesecev preživela v zaporu, ker je zbrcala in oklofutala izraelskega vojaka na zasedenem Zahodnem bregu.

Incident se je zgodil decembra lani, na dan spopadov na Zahodnem bregu, ki so se razvneli zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da preseli veleposlaništvo ZDA v Jeruzalem. Videoposnetek je prikazoval Ahed, ki je z 21-letno sestrično pristopila do dveh izraelskih vojakov, ki sta zaprla stopnice, ki vodijo do doma družine Tamimi v vasi Nabi Saleh na okupiranem Zahodnem bregu. Ahed ju je začela psovati, odrivati, brcati in klofutati, vojaka pa sta pri tem ostala bolj ali manj pasivna in sta se samo pomikala nazaj, piše BBC.

Ko je posnetek, ki ga je posnela mama Ahed, Nariman, zaokrožil po svetovnem spletu, je izraelska policija Ahed aretirala in jo obtožila 12 kaznivih dejanj. Na sojenju marca je priznala krivdo za štiri dejanja. Takrat je tudi dejala, da se je na vojaka s pestmi spravila, ker ju je isti dan videla, kako sta z gumijastim nabojem v glavo ustrelila njenega 15-letnega bratranca Mohameda. Izraelske oblasti pa so pojasnile, da so vojaka v bližino doma Tamimijevih poslale zato, ker je palestinska mladina na vojsko metala kamenje.

Za Izrael le težavna najstnica

Med Palestinci Ahed velja za ikono upora proti izraelski nadvladi in neustrašno borko za pravice Palestincev. Njen obraz se pogosto pojavlja na uličnih plakatih, spletna peticija za njeno izpustitev iz zapora pa je zbrala 1,7 milijona podpisov. Izraelci jo po drugi strani vidijo kot nevzgojeno in težavno najstnico, ki le išče pozornost in skuša sprovocirati izraelske vojake.

Po osmih mesecih za zapahi v izraelskem zaporu v vasi Nabi Saleh na Zahodnem bregu jo je po izpustitvi pričakala množica podpornikov.

Posnetek decembrskega incidenta si lahko ogledate spodaj.

A. P. J.