Egipt poostril nadzor nad spletom

Egiptovske oblasti vse bolj zatirajo pravico do kritiziranja

19. avgust 2018 ob 08:55

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je podpisal nov zakon, ki krepi nadzor nad spletom. Po novem so lahko spletne strani v Egiptu blokirane, če se jih označi z grožnjo državni varnosti ali gospodarstvu.

Zaporna ali denarna kazen grozi vsakomur, ki upravlja ali celo zgolj obišče takšno stran, poroča BBC. Oblasti pravijo, da so novi ukrepi potrebni za spopad z nestabilnostjo in terorizmom.

Medtem organizacije za zaščito človekovih pravic vlado obtožujejo, da skuša zatreti vsakršno politično nasprotovanje v državi.

Združenje svobode mišljenja in izražanja s sedežem v Kairu je sporočilo, da je bilo že pred podpisom zakona v Egiptu blokiranih več kot 500 spletnih strani.

Prejšnji mesec je parlament sprejel še en zakon, ki bi omogočil, da bi bil uveden nadzor nad vsemi profili na družbenih omrežjih, ki imajo več kot 5.000 sledilcev. Zakon mora predsednik Sisi šele odobriti.

Po ulicah na vrsti splet

Ker so ulični protesti v Egiptu praktično prepovedani, je bil splet eden zadnjih prostorov, kjer so prebivalci lahko izrazili svoje nasprotovanje.

Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch je prejšnji mesec opozorila, da egiptovske oblasti vse bolj uporabljajo protiteroristične zakone in izredne razmere ter sodišča za neupravičen pregon novinarjev, aktivistov in kritikov zaradi mirnega kritiziranja.

Med pred kratkim aretiranimi so tudi znani bloger in aktivist za človekove pravice Vael Abas, politična aktivistka in žena vodje organizacije za zaščito človekovih pravic Egiptovska komisija za pravice in svobodo Amal Fati ter komik Šadi Abu Zaid.

B. V.