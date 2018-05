Inšpektorji OPCW-ja iz Dume prinesli vzorce na Nizozemsko

OPCW ne bo ugotavljal odgovornosti

4. maj 2018 ob 19:02

Haag,Duma - MMC RTV SLO, STA

Inšpektorji Mednarodne organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so končali misijo v Dumi, od koder so na Nizozemsko prinesli vzorce, na podlagi katerih bodo ugotavljali, ali je bilo kemično orožje v tem mestu dejansko uporabljeno.

Sirske vladne sile se namreč obtožuje, da so na začetku aprila tam uporabile kemično orožje. OPCW bo sicer ugotavljal le, ali je bilo kemično orožje uporabljeno, ne pa tudi, kdo je za morebitno uporabo odgovoren.

Skupina strokovnjakov je v Damask pripotovala 14. aprila, teden dni po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi, za katerega Zahod krivi režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada. V napadu je umrlo okoli 40 ljudi.

Iz OPCW-ja so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da je skupina končala misijo v Siriji. Po navedbah več tiskovnih agencij so se vrnili že v četrtek zvečer. Vzorce, ki so jih vzeli v Dumi, bodo zdaj analizirali na Nizozemskem. Rezultate je pričakovati v od treh do štirih tednih, so pojasnili na OPCW-ju.

Trenutno še ni mogoče potrditi, kdaj bodo poročilo o preiskavi v Siriji lahko predstavili članicam organizacije, so zapisali.

Napad Zahoda pred začetkom preiskave

Še preden so strokovnjaki OPCW-ja sploh prišli na prizorišče in začeli preiskavo, ki bi pokazala, ali je bilo uporabljeno kemično orožje, pa so ZDA, Velika Britanija in Francija izvedle napade na položaje sirske vojske, povezane s programom kemičnega orožja.

Inšpektorji so lahko tako v Dumo v nekdanji uporniški enklavi Vzhodna Guta vstopili šele nekaj dni po napadu zahodnih zaveznic, za katerega napadalke niso imele potrebnega dovoljenja Varnostnega sveta ZN-a.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je poudaril, da so imeli strokovnjaki neomejen dostop do vseh območij in zgradb, ki so jih želeli preiskati, na voljo pa so imeli tudi dovolj časa. Obiskali so dve stanovanji, kjer naj bi bilo uporabljeno tovrstno orožje, in vzeli vzorce. Bili so tudi v "laboratoriju in skladišču kemičnega orožja, ki ga upravljajo teroristi", je dejal.

Kot je še dejal Konašenkov, so se strokovnjaki OPCW-ja v tamkajšnji bolnišnici srečali z lokalnimi prebivalci in ljudmi, ki so nastopili v videu, v katerem je po besedah predstavnika ruskega ministrstva sirska nevladna organizacija Bele čelade uprizorila napad. Ravno Bele čelade so sicer prve poročale o uporabi kemičnega orožja.

B. V.