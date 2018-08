IS objavil domnevni zvočni posnetek Al Bagdadija, ki podpornike poziva k vztrajanju

IS utrpel hude izgube v Siriji in Iraku

23. avgust 2018 ob 17:48

Bagdad,Damask - MMC RTV SLO, STA

Džihadistična skupina Islamska država je objavila zvočni posnetek domnevno njenega voditelja Abu Bakra Al Bagdadija, v katerem podpornike poziva, naj vztrajajo kljub izgubam skupine v Iraku in Siriji.

Gre za prvi posnetek Al Bagdadija po skoraj letu dni. Verodostojnost posnetka sicer ni potrjena, poroča BBC, a strokovnjaki pravijo, da je glas podoben tistemu v njegovih drugih sporočilih.

Posnetek sicer ne omenja datuma, vključuje pa reference na nedavne dogodke, tudi priprtje ameriškega pastorja v Turčiji.

Zdi se, da je želel Al Bagdadi na posnetku, objavljenem v sredo, pozornost usmeriti stran od hudih izgub skupine. "Za mudžahedine merilo za zmago ali poraz ni izguba mesta ali to, kdo ima zračno superiornost, medcelinske rakete ali pametne bombe," posnetek navaja Reuters. "Borce kalifata" je pozval k "zaupanju v božjo obljubo in njegovo zmago".

"Tisti, ki pozabijo na svojo vero, potrpežljivost, sveto vojno proti svojim sovražnikom in zaupanje v stvarnikove obljube, so poraženi in osramočeni," je poudaril. "A če se držijo vere, so mogočni in zmagujejo, čeprav šele po določenem času."

Al Bagdadi preživel sporočila o njegovi smrti

Rusija je lani trdila, da je verjetno ubila Al Bagdadija v zračnem napadu v Siriji, a so iz ameriške vojske sporočili, da verjamejo, da je vodja IS-ja še živ in da se skriva na odročnem območju na meji med Sirijo in Irakom. Tudi iraška obveščevalna služba je maja sporočila, da je Al Bagdadi še živ.

Julija je IS prek svojih medijev sporočil, da je bil med njihovo operacijo v sirski pokrajini Homs ubit Al Bagdadijev sin Hudajfa.

Al Bagdadi, sicer Iračan s pravim imenom Ibrahim Avad Ibrahim Al Badri, se v javnosti ni pojavil, odkar je v severnem iraškem mestu Mosul razglasil ustanovitev kalifata julija 2014.

Svoj zadnji zvočni posnetek je objavil septembra 2017, dva meseca po tem, ko so iraške vladne sile ponovno osvojile Mosul, in en mesec pred tem, preden so Sirske demokratične sile s podporo koalicije pod vodstvom ZDA iz Rake v Siriji pregnale borce IS-ja.

IS je vojaško poražen v Iraku in večini Sirije, ubiti pa so bili številni borci, organizatorji in višji poveljniki skupine.

Združeni narodi so prejšnji teden objavili poročilo, ki ocenjuje, da je v Siriji in Iraku še od 20.000 do 30.000 borcev IS-ja, vključno s tisočimi tujih državljanov. IS v Siriji nadzira majhen predel na vzhodu v pokrajini Deir al Zor, od koder so izvedli tudi napade v sosednjem Iraku. Pripadniki IS-ja se skrivajo tudi v predelih Iraka.

B. V.