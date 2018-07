Izraelska vojska pred boji v Siriji rešila 800 pripadnikov Belih čelad

Iz Jordanije bodo šli v Kanado, Nemčijo in Veliko Britanijo

22. julij 2018 ob 09:59

Jeruzalem/Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Izraelska vojska je z juga Sirije ponoči evakuirala okoli 800 pripadnikov sirske prostovoljne organizacije Bele čelade, ki pomagajo pri reševanju v vojni ogroženih civilistov.

Zaradi neposredne nevarnosti za njihova življenja so jih na prošnjo Zahoda izraelske sile čez zasedeno Golansko planoto prepeljale v sosednjo Jordanijo. Izrael sicer v sirsko vojno ni neposredno vpleten, državi sta v sporu že desetletja. Izraelska vojska je zato poudarila, da "kljub intervenciji Izrael ohranja politiko nevmešavanja v sirski konflikt".

Izraelski vojaški radio je poročal, da so pripadnike Belih čelad in njihove družinske člane na prošnjo ZDA in evropskih držav rešili pred napredujočimi enotami sirskega režima na jugu države. Jordansko zunanje ministrstvo pa je pojasnilo, da so evakuirane Sirce sprejeli "izključno iz človekoljubnih razlogov" ter da jih bodo napotili v Veliko Britanijo, Kanado in Nemčijo. Te države so že obljubile, da jih bodo sprejele.

Neodvisni?

Bele čelade so ustanovili leta 2013, njihova naloga pa je prvi odziv in pomoč civilistom po bombnih napadih na območjih, ki so pod nadzorom sirskih upornikov. Trdijo, da niso pristranski in da ne podpirajo ne vladnih sil ne upornikov, a podporniki sirskega predsednika Bašarja al Asada in Rusija so prepričani, da Bele čelade pomagajo upornikom in da imajo povezave z džihadističnimi skupinami, piše BBC.

Bele čelade naj bi sestavljalo okoli 3.000 prostovoljcev, več kot 200 jih je bilo v bojih ubitih. Uradno se imenujejo Sirska civilna obramba. Bili so nominirani tudi za Nobelovo nagrado za mir.

A. P. J.