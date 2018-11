Mohamed bin Salman odšel na prvo turnejo v tujini po umoru Hašokdžija

Hašokdži je bil ubit 2. oktobra

22. november 2018 ob 21:53

Abu Dabi,Riad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je odpotoval v "bratske arabske države", kar pomeni, da je odšel na prvo turnejo v tujini od umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na začetku oktobra.

Princ Mohamed bo na turneji obiskal več arabskih držav na zahtevo svojega očeta, kralja Salmana, so po poročanju savdske tiskovne agencije sporočili iz kraljeve palače.

Prestolonaslednik je najprej odpotoval v Združene arabske emirate (ZAE). V Abu Dabiju ga je sprejel njegov tesni zaveznik prestolonaslednik ZAE-ja Mohamed bin Zajed Al Najhan. "Ponosni smo na naše globoke vezi. Naši državi čakata tesno sodelovanje in plodno partnerstvo. ZAE bo vedno ljubeč in podporni dom za naše brate v Savdski Arabiji," je dejal bin Zajed.

Po poročanju tunizijskega časopisa Business News bo bin Salman v torek prispel v Tunizijo.

Konec meseca naj bi se dejanski voditelj savdske kraljevine udeležil srečanja skupine G20 v Buenos Airesu, kjer bodo tudi voditelji ZDA, evropskih držav in Turčije.

Iz Ankare so sporočili, da bi se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v Buenos Airesu lahko sešel s savdskim princem. To bi bilo njuno prvo srečanje od umora novinarja in sodelavca Washington Posta na savdskem konzulatu v Carigradu 2. oktobra.

Erdogan je dejal, da je ukaz za umor novinarja prišel z "najvišje ravni" savdske vlade, čeprav princa ni izrecno omenjal. Riad, ki kategorično zanika vpletenost bin Salmana v umor, trdi, da ga je ukazal visoki agent savdske obveščevalne službe. Kje je truplo novinarja, ki so ga razkosali, še vedno ni znano.

Bin Salman naj bi zahteval "utišanje" Hašokdžija

Turški dnevnik Hurriyet je medtem poročal, da je ameriška obveščevalna agencija Cia posnela telefonski pogovor med princem Mohamedom in njegovim bratom Halidom bin Salmanom, ki je savdski veleposlanik v ZDA, v katerem naj bi prestolonaslednik zahteval, da Hašokdžija "čim prej utišajo", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ameriški mediji so te dni poročali, da je Cia sklenila, da je princ Mohamed ukazal umor novinarja. Ameriški predsednik Donald Trump je to sicer zanikal, češ da je Cia ugotovila samo, da bi savdski princ "morda lahko" naročil umor.

"Nihče ni tega ugotovil. Ne vem, ali bi kdor koli lahko sklepal, da je to storil prestolonaslednik," je dejal novinarjem na Floridi. "Bodisi je to naredil ali ne, on to odločno zanika," je dodal.

Riad je po umoru Hašokdžija pod močnim mednarodnim pritiskom, več držav pa je tudi uvedlo sankcije.

Danska ustavila prodajo orožja

Po Nemčiji je zaradi umora Hašokdžija prodajo orožja Riadu ustavila tudi Danska. "Zunanje ministrstvo ustavlja vso prodajo orožja in vojaške opreme Savdski Arabiji," je povedal danski zunanji minister Anders Samuelsen. "Upam, da bo danska odločitev ustvarila dodaten zagon," je poudaril.

Tiskovni predstavnik danskega zunanjega ministrstva je ob tem povedal, da Köbenhavn trenutno ne razmišlja o dodatnih sankcijah.

Do zdaj je prodajo orožja zaradi omenjenega umora ustavila zgolj Nemčija, ki je to storila ta teden. Poleg tega je prepovedala vstop v državo 18 savdskim državljanom, ki naj bi bili povezani z umorom. Za ta korak so se dogovorili s Francijo in Veliko Britanijo, tako da naj bi sankcije o prepovedi vstopa 18 Savdijcem veljale za celoten schengenski prostor.

Nemčija si je sicer prizadevala, da bi prepoved izvoza orožja Savdijcem sprejeli na evropski ravni, a te pobude za zdaj niso naletele na plodna tla. Še posebej je bil proti francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pobudo za ustavitev prodaje označil za "čisto demagogijo".

B. V.