Nasilje v Gazi: Hamas in Izrael grozita, da bosta napade okrepila

V nedeljskem napadu ubitih sedem Palestincev

13. november 2018 ob 10:20

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Spopadi v Gazi so se nadaljevali tudi ponoči. Potem ko so Palestinci od ponedeljka popoldne na Izrael izstrelili 370 raket, je izraelska vojska odgovorila z več kot sto letalskimi napadi na tarče oboroženih palestinskih gibanj.

Povod za novo nasilje je bila operacija izraelske vojske, v kateri je bil v nedeljo ubit poveljnik gibanja Hamas, ki nadzoruje Gazo. Poleg njega je bilo v operaciji ubitih še šest Palestincev in izraelski častnik.

Izraelska protiraketna obramba je prestregla več kot 100 raket, preostale pa so večinoma padle na nenaseljena območja. Nekaj jih je po navedbah izraelske vojske zadelo hiše in druge civilne objekte.

Žrtve in ranjeni na obeh straneh

Izpod ruševin zgradbe v Aškelonu na jugu Izraela, ki jo je zadel izstrelek, so potegnili truplo moškega in hudo ranjeno žensko, ki je v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da je bil mrtvi moški Palestinec. Zdaj preiskujejo, kaj je moški počel v tisti zgradbi. Reševalci so pred tem sporočili, da je bilo v raketnih napadih ranjenih okoli 20 Izraelcev. Na palestinski strani poročajo o treh smrtnih žrtvah in devetih ranjenih v izraelskih povračilnih napadih.

Obe strani sta po poročanju BBC-ja zagrozili, da bosta napade še okrepili. Izrael je tako opozoril, da je pripravljen "stopnjevati svoj odziv proti Hamasu", vojaško krilo Hamasa pa je dejalo, da je pripravljeno "razširiti ognjeni obroč" proti Izraelu. Zadnje nasilje je eno najhujših v Gazi po letu 2014.

Od konca marca je pod streli izraelskih vojakov umrlo več kot 220 Palestincev. Palestinci na protestih ob meji z Izraelom zahtevajo konec zapore Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu.

A. P. J.