Soroseva fundacija po kritikah Erdogana zapušča Turčijo

Turčija izvaja aretacije "organizatorjev protestov"

26. november 2018 ob 20:05

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Fundacija ameriško-madžarskega milijarderja Georgea Sorosa zapušča Turčijo, potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan obtožil Sorosa, da skuša destabilizirati državo.

Fundacija OSF (Open Society Foundation) je sporočila, da je v turških medijih deležna neutemeljenih obtožb, zaradi katerih svojega dela ne more nadaljevati, poroča Guardian.

Erdogan je Sorosa prejšnji teden obtožil, da uničuje in razdvaja države. Turško notranje ministrstvo je proti fundaciji začelo preiskavo povezav z organizacijo protivladnih protestov v carigrajskem parku Gezi leta 2013.

Turška policija je ta mesec v povezavi s protesti aretirala 13 turških aktivistov, med njimi dva izmed ustanoviteljev Soroseve fundacije Hakana Altaya in Osmana Kavalo. Turška vlada trdi, da so jo aktivisti skušali strmoglaviti z organizacijo množičnih protestov.

"Slavni madžarski Jud Soros stoji za Kavalo. Ta človek ima veliko denarja, ki ga uporablja za uničevanje držav," je Erdogan za organizacijo protestov svoj prst jasno uperil v Sorosa.

Fundacija zanika vse obtožbe

Fundacija, ki je v Turčiji podpirala projekte na področju izobraževanja, pravic žensk in se zavzemala za demokratične reforme, je sporočila, da so Erdoganove obtožbe neutemeljene. Poudarili so še, da so vedno delovali v skladu s turško zakonodajo. "Tovrstna prizadevanja niso nič novega in so zunaj realnosti," so se odzvali na preiskavo notranjega ministrstva o vpletenosti v proteste.

J. R.