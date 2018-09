Trump Sirijo, Rusijo in Iran posvaril pred napadom na Idlib

V Idlibu še vedno džihadistični borci

4. september 2018 ob 12:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

"Rusi in Iranci bodo naredili hudo humanitarno napako, če bodo sodelovali v tej potencialni človeški tragediji," je zapisal ameriški predsednik Donald Trump glede napada na Idlib v Siriji.

Trump je posvaril sirsko vlado in njene ruske ter iranske zaveznike pred "nespametnim" napadom na pokrajino Idlib, zadnjo utrdbo upornikov v državi. V tvitu je zapisal, da gre za "hudo humanitarno napako", v kateri bi lahko bilo ubitih več sto tisoč ljudi: "Predsednik Bašar Al Asad ne sme nepremišljeno napasti pokrajine Idlib. Rusi in Iranci bodo naredili hudo humanitarno napako, če bodo sodelovali v tej potencialni človeški tragediji. Več sto tisoč ljudi bi bilo lahko ubitih. Ne dopustite, da se to zgodi," je zapisal ameriški predsednik.

Sile predsednik sirskega predsednika Bašarja Al Asada so v preteklih mesecih z uspešnimi ofenzivami znova zavzele dve tretjini države. Asad zdaj želi zavzeti tudi Idlib, ofenziva, ki naj bi jo pripravljale njegove sile, pa bi lahko bila zadnja večja bitka v sedem let trajajoči sirski vojni. Odposlanec ZN-a za Sirijo Stafan de Mistura se strinja, da je treba poraziti džihadiste, vendar ne na račun tisočih civilistov, je dodal, piše BBC.

Združeni narodi in humanitarne organizacije svarijo, da bi lahko popoln napad povzročil humanitarno katastrofo, kakršne v sedmih letih sirske vojne še ni bilo. Svarijo, da bi vojaška operacija v tej pokrajini, kjer živi več kot tri milijone ljudi, lahko imela katastrofalne posledice za tisoče civilistov. Po podatkih ZN-a je v Idlibu še vedno približno 30.000 džihadističnih borcev, med drugim tudi pripadniki Al Kaide.

Sergej Lavrov, zunanji minister Rusije, ključne zaveznice sirskega predsednika, je medtem dejal, da morajo "teroriste" pregnati iz Idliba. Upornike je obtožil, da civiliste uporabljajo za živi ščit. Tako Lavrov kot njegov sirski kolega Valid Mualem sta upornike obtožila tudi priprav na kemični napad v Idlibu, ki da naj bi ga naprtili provladnim silam in tako dosegli novo ameriško posredovanje. Washington je namreč medtem opozoril, da bo na kakršne koli morebitne kemične napade odgovoril.

Iran, Turčija in Rusija v petek o Idlibu

Bruseljska Mednarodna krizna skupina je sporočila, da mora Rusija, katere letalska podpora je ključna za uspeh ofenzive, razumeti, da bo krvavi spopad v Idlibu ogrozil njene lastne politične cilje. Nadaljnje posredovanje Irana pa bi lahko privedlo do obsežnejšega posredovanja Izraela v vojni, dodajajo. Vsaka ofenziva v Idlibu bi lahko poskrbela za napetosti s Turčijo, ki po dogovoru z Rusijo in Iranom nadzira in opazuje območja upornikov.

Teheran in Moskva medtem vztrajata, da je treba skrajne skupine v pokrajini premagati. Pričakovati je, da bosta državi podprli napad sirskih sil, ki se že zbirajo v okolici pokrajine na severozahodu Sirije. Rusija in Iran Asadu že ves čas vojne, ki je od leta 2011 zahtevala več kot 400.000 smrtnih žrtev, več kot polovica prebivalstva pa je razseljena, podpirata vojaško, politično in finančno. Vodita tudi mirovne pogovore za rešitev sirskega vprašanja. Kot piše BBC, bo Iran v petek gostil vrh, na katerem bodo o Idlibu razpravljali iranski, ruski in turški voditelji.

T. J.