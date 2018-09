Usoda Idliba: Turčija za premirje, Iran in Rusija za napad na upornike

V pokrajini živijo skoraj trije milijoni ljudi

7. september 2018 ob 17:08

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Rusija, Iran in Turčija so se dogovorili, da bodo skušali skupaj rešiti položaj v sirski uporniški provinci Idlib. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavzel za popolno osvoboditev Idliba, turški voditelj Recep Tayyip Erdogan pa za prekinitev ognja v provinci.

Poleg njiju se je pogovorov v Teheranu udeležil tudi iranski predsednik Hasan Rohani. V skupni izjavi so sporočili, da so "obravnavali razmere v varnem območju v Idlibu in odločili, da se bodo tega vprašanja lotili v skladu z duhom sodelovanja, ki je značilen za proces iz Astane", v katerem sodelujejo te tri države. Mednarodno skupnost so opozorili, da mora povečati humanitarno pomoč za Sirijo.

Putin: Teroriste je treba pregnati iz province

Putin je pred tem povedal, da so govorili o "konkretnih korakih za postopno stabilizacijo", ki predvideva "možnost sprave z vsemi, ki so pripravljeni na pogovore". Ob tem je poudaril, da je "trenutno glavna naloga pregnati teroriste iz province". "Njihova navzočnost neposredno ogroža sirske državljane in prebivalce celotne regije. Sirska vlada ima pravico, da zavzame vse državno ozemlje, in mora to tudi storiti," je izpostavil Putin, ki v sirskem konfliktu podpira sirski režim. "Teroristične elemente v Idlibu" je obtožil "nadaljevanja provokacij, napadov z brezpilotnimi letalniki in bombardiranja". "Tega ne moremo ignorirati. To moramo rešiti skupaj," je dodal.

Erdogan: Preprečiti "reko krvi"

Predsednik Turčije Erdogan, ki v Siriji podpira upornike, pa se je medtem zavzel za prekinitev ognja, da bi se ob morebitni ofenzivi sirskega režima v provinci izognili "reki krvi". "Če nam bo uspelo doseči prekinitev ognja, bo to eden največjih dosežkov tega vrha," je poudaril. Erdogan je predlagal tudi možnost, da bi skupine upornikov premestili na območja, od koder ne bi mogli napasti ruskega letalskega oporišča v Hmeimimu. Ofenziva na to zadnjo utrdbo upornikov v Siriji, na katero se sirski režim že pripravlja, bi po Erdoganovih besedah povzročila "katastrofo, pokol in humanitarno dramo".

Turški mediji so že pred tem poročali, da naj bi Ankara pripravila načrt, po katerem bi oboroženim uporniškim skupinam, vključno z džihadističnimi skupinami, omogočili varen odhod iz sirske province.

Putin je predlog, ki je vključeval splošno prekinitev ognja, že zavrnil, saj bi morala svoje vojaške operacije prekiniti tudi njegova zaveznika Sirija in Iran. Za Moskvo je poleg tega "nesprejemljivo, da bi pod pretvezo zaščite civilistov pred napadi obvarovali tudi teroriste".

Rohani, ki podobno kot Putin podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada in njegov režim, pa je opozoril, da civilisti v Idlibu ne smejo trpeti. Tako kot Putin kljub temu meni, da je treba džihadistične skupine pregnati iz Idliba. "Boj proti terorizmu v Idlibu je neizogiben del misije za vzpostavitev miru in stabilnosti v Siriji," je dejal Rohani po poročanju BBC-ja.

V beg 800.000 ljudi?

V Idlibu naj bi bilo do 30.000 uporniških in džihadističnih skupin. V celotni regiji živi 2,9 milijona ljudi, od tega kar milijon otrok.

Tudi Združeni narodi so opozorili, da bi lahko napad na to provinco sprožil nov begunski val do 800.000 ljudi, ki že zdaj živijo v zelo slabih razmerah. Posvarili so pred "humanitarno katastrofo ogromnih razsežnosti", čemur so se pridružile tudi nekatere zahodne države, med drugim ZDA, Francija in Nemčija.

Trojica voditeljev se je dogovorila, da se bodo naslednjič srečali v Rusiji.

A. P. J.