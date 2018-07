V Iranu aretirali najstnico zaradi njenih posnetkov plesa na Instagramu

Iranske oblasti izvajajo strog nadzor nad vedenjem

9. julij 2018 ob 12:59

Teheran - MMC RTV SLO

V Iranu so aretirali 18-letno Maede Hodžabri, ker je na družbenem omrežju Instagram objavljala svoje posnetke, kako pleše. Najstnica je medtem priznala, da je kršila moralne norme v državi.

Dejala je, da to sicer ni bil njen namen in da je preprosto skušala pridobiti čim več sledilcev. Britanski Independent poroča, da ni jasno, ali je izjavo, ki so jo predvajali na državni televiziji, podala pod prisilo.

Lokalni novičarski portal Šabune je poročal, da so bili v zadnjih tedenih zaradi podobnih obtožb aretirani Maede Hodžabri in še trije ljudje. Najstnica je objavila okoli 300 videoposnetkov, ki jo kažejo med plesom. Na posnetkih na glavi ne nosi naglavne rute, ki je v Iranu za ženske sicer obvezna v javnosti.

Njeni posnetki so bili objavljeni na več profilih z njenim imenom, ki imajo od 12.000 do 66.000 sledilcev. Iranska policija je sporočila, da namerava zapreti podobne profile na Instagramu, pravosodje pa razmišlja o preprečitvi dostopa do omrežja.

Blokada Facebooka, Twitterja, YouTuba

Iranske oblasti so že zaprle dostop do več družbenih omrežjih, vključno s Facebookom, Twitterjem, YouTubom in Telegramom. Kljub temu milijoni Irancev ta omrežja uporabljajo po obvodih in navideznih zasebnih mrežah.

Iransko pravosodje in varnostne sile so pod nadzorom t. i. trde linije, ki zatira vedenje, ki naj bi bilo neislamsko. Do zadnjih aretacij je prišlo med protesti proti vladni gospodarski politiki

Leta 2014 so oblasti v islamski republiki na pogojne zaporne kazni obsodile šest mladih moških in žensk, ker je bilo v objavljenem posnetku videti, kako plešejo ob priljubljeni pesmi Happy izvajalca Pharrella Williamsa. Na posnetku so trije moški in tri ženske, sicer brez zahtevane naglavne rute, plesali na ulicah in strehah Teherana. Takratne aretacije so obsodile mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic.

B. V.