V Libanonu po skoraj desetletju parlamentarne volitve

Letos precej večje število kandidatk

6. maj 2018 ob 11:10,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 11:12

Beirut - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Libanonu potekajo prve parlamentarne volitve po skoraj desetletju. Parlament bo prvič sestavljen po proporcionalnem sistemu, a poznavalci dvomijo, da bo med 128 poslanci in poslankami veliko novih obrazov.

V državi so lani poleti sprejeli novo volilno zakonodajo, po kateri bodo volivci oddali po dva glasova. Prvi bo namenjen stranki, drugi pa kandidatu iste stranke.

Po novem proporcionalnem sistemu naj bi se glasovi razdelili pravičneje. Pred tem je namreč v državi veljal večinski volilni sistem, ki pa je zmagovalni stranki v posameznem okraju podelil pravico do vseh razpoložljivih sedežev, zato so bile manjše stranke izrinjene.

Libanonski politični sistem so oblikovali po 15-letni državljanski vojni, ki se je končala leta 1989 s sklenitvijo mirovnega sporazuma v Tajfu. Po sporazumu so bili sedeži 128-članskega enodomnega parlamenta enakomerno razdeljeni med kristjane in muslimane, nato pa še glede na kvote za vsako od priznanih verskih sekt.

Predsednik mora biti kristjan maronit, premier sunit, predsednik parlamenta pa šiit.

Libanonski predsednik Mišel Aun je v soboto zvečer izrazil prepričanje, da bodo volitve na oblast pripeljale bolj uravnoteženo vlado. Z novo volilno zakonodajo je "povsem zadovoljen". Nov sistem bo namreč prinesel "100-odstotno natančno zastopanje", je prepričan.

Hariri proti Hezbolahu

Politologi sicer predvidevajo, da kljub spremenjeni zakonodaji ne bo večjih sprememb v parlamentu, saj bodo večino glasov dobile večje uveljavljene stranke, ne pa tudi manjše civilnodružbene skupine, ki so se pojavile v zadnjih letih. Glavni spopad se tako pričakuje med dosedanjo vladajočo koalicijo 14. marec premierja Saada Haririja, ki jo podpirajo ZDA in Savdska Arabija, ter koalicijo 8. marec, ki jo vodi šiitsko gibanje Hezbolah.

Tokrat je med 583 kandidati tudi 111 žensk, kar je precej več kot na zadnjih volitvah leta 2009, ko je bilo le 15 kandidatk, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Bil sem med prvimi, ki so oddali svoj glas, saj mislim, da je to dan izziva," je povedal volivec Nazir Čaban. "Zame je to dan nacionalne dolžnosti in na volitvah moramo sodelovati vsi, saj izbiramo nove ljudi, ki nas bodo predstavljali," pa je dejala Mona Abi Kalil.

Volivci sicer kot taki niso registrirani v kraju, kjer živijo, ampak v okrožjih, od koder izvirajo njihove predniki. To pomeni, da mora veliko število ljudi potovati iz glavnega mesta Bejrut v vasi po vsej državi, poroča Reuters.

Na voliščih so prisotni opazovalci iz Libanona, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. Prve izide bodo predvidoma objavili v ponedeljek. Volilno pravico ima več kot 3,6 milijona ljudi, na končni izid pa bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomembno vplivala volilna udeležba.

Volišča varuje več kot 20.000 policistov

Glasovanje poteka ob strogih varnostnih ukrepih. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, 1.880 volišč in njihovo okolico varuje več kot 20.000 policistov, pri zagotavljanju varnosti sodeluje tudi vojska. Predvolilna kampanja je sicer minila brez večjih varnostnih incidentov, čeprav obstaja bojazen, da bi se v Libanon lahko prelilo nasilje iz sosednje Sirije.

B. V.