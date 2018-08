ZN opozarja na možnost množične razselitve ljudi v sirski pokrajini Idlib

De Mistura predlaga humanitarne koridorje

30. avgust 2018 ob 20:29

Damask - MMC RTV SLO, STA

Združeni narodi opozarjajo, da bi napad sirskega režima na pokrajino Idlib in okoliška območja lahko sprožil razselitev do 800.000 ljudi, ki že tako živijo v grozljivih razmerah.

ZN svari, da bi to lahko povzročilo "humanitarno katastrofo ogromnih razsežnosti". Kot je sporočila predstavnica urada ZN-a za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA) za Sirijo Linda Tom, bi bilo "ob povečani sovražnosti na tem območju" 800.000 ljudi lahko primoranih zapustiti svoje domove. Po njenih navedbah bi ob tem močno naraslo že zdaj veliko število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnica ZN-a je izrazila tudi zaskrbljenost, da bodo spopadi ogrozili dostavo humanitarne pomoči. Pojasnila je, da bi se lahko ob napadu režima razselili tudi humanitarni delavci, ki delajo na tem območju, kar bi še dodatno ogrozilo prebivalce tega gosto poseljenega območja.

Odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura pa je ob mogoči vladni ofenzivi posvaril pred "popolno nevihto" na severozahodu države. Pozval je k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, da bi civiliste pravočasno evakuirali, poroča BBC.

De Mistura se je ponudil, da bi osebno odšel v Idlib vzpostavit koridor, po katerem pa bi morali ljudi evakuirati na ozemlje pod nadzorom vlade. To bi po njegovih besedah zahtevalo konstruktiven pristop in podporo vlade ter prisotnost ZN-a.

V pokrajini Idlib, zadnji sirski pokrajini pod nadzorom upornikov, živi okoli tri milijone ljudi. Številni so se tja preselili po začetku konflikta leta 2011. Večina prebivalcev te pokrajine je močno odvisnih od hrane, zdravil in druge humanitarne pomoči, ki jo ZN in humanitarne organizacije dostavljajo prek sirsko-turške meje.

Zadnja večja bitka?

Sirski predsednik Bašar Al Asad je v preteklih mesecih z uspešnimi ofenzivami znova zavzel okoli dve tretjini sirskega ozemlja. Nedavne ofenzive sirskega režima so z domov pregnale več sto tisoč ljudi, Asad pa zdaj želi zavzeti tudi pokrajino Idlib, ofenziva pa bi lahko bila zadnja večja bitka v sirski vojni.

Glede na oceno ZN-a je v Idlibu okoli 10.000 džihadistov, tudi pripadnikov Al Kaide. De Mistura se je strinjal, da morajo biti borci premagani, a ne za ceno tisoče življenj civilistov.

Sergej Lavrov, zunanji minister Rusije, ključnega zaveznika sirskega predsednika, je medtem dejal, da morajo "teroriste" pregnati iz Idliba. Upornike je obtožil, da civiliste uporabljajo za živi ščit.

Tako Lavrov kot njegov sirski kolega Valid Mualem sta upornike obtožila tudi priprav na kemični napad v Idlibu, ki da naj bi ga naprtili provladnim silam in tako dosegli novo ameriško posredovanje. De Mistura je sicer dejal, da imajo tako vlada kot uporniki zmožnost izdelati kemično orožje na osnovi klora.

Ofenziva v Idlibu bi lahko povečala napetosti s Turčijo, ki je v skladu s sporazumom z Rusijo in Iranom o območjih z zmanjšano napetostjo okoli območja pod nadzorom upornikov vzpostavila opazovalne točke.

V Siriji je notranje razseljenih šest milijonov ljudi, v sedmih letih bojev pa je umrlo ali je pogrešanih več kot 400.000 ljudi.

B. V.