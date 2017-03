Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Umrla sta dva človeka, dva pa sta poškodovana. Foto: EPA Sorodne novice Število žrtev v zasutem hotelo narastlo na 25 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Blizu Ancone se je zrušil nadvoz nad avtocesto. Umrla sta dva človeka.

Dva delavca sta bila poškodovana

9. marec 2017 ob 17:52

Ancona - MMC RTV SLO/STA

V Italiji, v bližini mesta Ancona, se je zrušil nadvoz in padel na avtocesto, pri čemer sta umrla moški in ženska, ki sta se v tistem trenutku peljala pod mostom. Še dva človeka sta bila poškodovana.

Nesreča se je zgodila med izvozom za jug Ancone in izvozom za Loreto. Na avtocesti so ravno potekala dela za širitev cestišča. Nadvoz, ki ni bil prevozen za vozila, so podprli z začasnimi nosilci. Ker so začasni nosilci popustili in se zrušili, je na avtocesto padel tudi celoten nadvoz.

Avtocesto so po nesreči zaprli v obe smeri, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Poškodovana človeka sta bila delavca, ki so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Že oktobra lani se je v italijanski provinci Lecco zrušil viadukt, ko je čezenj zapeljal tovornjak. Most se je zrušil na štiri vozila, ki so se peljala pod viaduktom. Pri tem je umrl en moški.

B. V.