Blizu Carigrada iztiril vlak, več smrtnih žrtev

Ranjene zaradi težke dostopnosti prepeljali s helikopterji

8. julij 2018 ob 20:33

Tekirdag - MMC RTV SLO, Reuters

Na severozahodu Turčije v pokrajini Tekirdag je domnevno zaradi močnega deževja in plazu iztiril potniški vlak. V nesreči je umrlo deset ljudi, najmanj 73 je ranjenih.

Vlak je iz kraja Uzunkopru v pokrajini Edirne potoval proti Carigradu, iztiril pa je pri vasi Sarilar, dobrih 130 kilometrov pred Carigradom. Na vlaku je bilo 362 potnikov, v nesreči pa je iztirilo pet vagonov, je sporočilo turško ministrstvo za transport.

"Območje nesreče je zelo težko doseči z vozili, zato potrebujemo zračno podporo, da evakuiramo ljudi," je po poročanju RT-ja sporočil župan Sarilarja Fuat Doner.

"Naši reševalni helikopterji so dosegli kraj nesreče. Večina poškodovanih je bila odstranjena s prizorišča," je nato povedal lokalni guverner Tekirdaga Mehmet Ceylan, ki je za nesrečo okrivil močno deževje. Lokalni uradniki so za Reuters sporočili, da je pred nesrečo del proge zasul zemeljski plaz.

Eden izmed potnikov na vlaku je za turško izpostavo CNN-a povedal, da je videl veliko več kot deset trupel.

Iz pisarne turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana so izrazili sožalje svojcem umrlih, iz pisarne premierja Binalija Yildrima pa so potrdili, da je "na žalost prišlo do smrtnih žrtev".

J. R.